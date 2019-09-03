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أول رد فعل من جونسون على الهزيمة في البرلمان: الانتخابات هي الحل

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 11:39 م
صدى البلد
حسام رضوان
علق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على هزيمته في تصويت مجلس العموم البريطاني، ملوحا بخيار اللجوء للانتخابات.

وقال جونسون إن "هذا القانون يعني المزيد من التأخير والارتباك، سيتعين علينا اتخاذ قرار. لا أريد انتخابات ، الجمهور لا يريد انتخابات. لكن سيتعين على الجمهور اختيار من يذهب إلى بروكسل للقيام بذلك".

وأضاف:" إذا صوت أعضاء البرلمان بوقف المفاوضات أو لأجل تأخير آخر لا طائل منه، فإن الطريقة الوحيدة للمضي قدمًا هي إجراء انتخابات".

وأكد جونسون أنه سيقوم بخطوة لإجراء انتخابات في حال تم إقرار هذا القانون.

صوت مجلس العموم البريطاني على مشروع قانون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" من دون اتفاق.

ومني رئيس الوزراء بوريس جونسون بهزيمة في هذا التصويت بفارق 27 صوتا.

حيث صوت 328 عضوا لصالح القانون، فيما صوت 301 آخرين ضده.

وفقد رئيس الوزراء البريطاني الأغلبية النيابية بعدما أعلن النائب المحافظ فيليب لي انشقاقه عن الحزب والانضمام إلى الديمقراطيين الليبرالين، احتجاجا على سياسات حكومة جونسون المحافظة التي وصفها بالمؤذية للبريطانيين.

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