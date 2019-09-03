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رياضة

شوقي غريب يكشف موقف نجمي الأهلي من المشاركة في بطولة أفريقيا المؤهلة لأوليمبياد طوكيو .. فيديو

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 11:59 م
لاعبي منتخب مصر الأولمبي
لاعبي منتخب مصر الأولمبي
محمد رشاد
أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، جاهزية محمد محمود لاعب الأهلي للمشاركة مع الفراعنة في بطولة أفريقيا المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

وقال شوقى غريب في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن محمد محمود يشارك في تدريبات الأهلي وسيكون جاهزًا للمشاركة في البطولة، أما كريم نيدفيد لاعب الأهلي، فقال إنه سيجتمع معه بعد العودة من ألمانيا لمعرفة برنامجه التأهيلي وتفاصيله.

ولفت إلى أن معسكر العين السخنة نموذجي وجاهزية اللاعبين رائعة رغم أن الموسم لم يبدأ بعد، موضحًا أنه يتمنى حضور الجماهير في وديتي المنتخب مع السعودية.

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