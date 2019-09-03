العام الدراسي الجديد .. عدد أيام الدراسة الفعلية 205 أيام بعد حذف الإجازات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن إجمالي عدد أيام الدراسة الفعلية للعام الدراسي 2019/2020 ، يبلغ 205 أيام لمرحلة رياض الاطفال والصفين الاول والثاني الابتدائي ، بينما يبلغ 200 يوم فقط لتلاميذ الصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوي ، وذلك بعد حذف أيام الجمعة والاجازات الرسمية.



وقالت وزارة التربية والتعليم ، إن الفصل الدراسي الاول عدد ايامه 111 يوما لتلاميذ رياض الاطفال والصفين الاول والثاني الابتدائي ، و104 أيام للصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوي.



أما بالنسبة لعدد أيام الفصل الدراسي الثاني ، فأشارت وزارة التربية والتعليم ، إلى أنه يبلغ 94 يوما لمرحلة رياض الاطفال والصفين الاول والثاني الابتدائي ، و96 يوما للصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوي.



وقالت وزارة التربية والتعليم ، إن إجازة نصف العام أسبوعان من 25 يناير 2020 حتى 6 فبراير 2020.