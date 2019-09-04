طريقة عمل الكشري المصري زي المحلات على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي

طريقة عمل الكشرى المصرى زى المحلات هو كل ما تبحث عنه الكثير من السيدات ويمكنك الحصول على طبق كشرى بطعم ومذاق لا يقاوم بشكل سريع وبمجهود أقل وبمهارة فى إعداده لتبهرى أسرتك إليك أسرار الطهى وأسرار تحضير الدقة والصلصة على طريقة الشيف نجلاء الشرشابى إليك طريقة عمل الكشرى المصرى بالمقادير والخطوات ..





طريقة عمل الكشرى المصرى بالمقادير فى حلة واحدة :





1 كوب عدس أسود

منقوع 2 كوب أرز

1 كوب شعرية

1 كيس مكرونة مشكلة مسلوقة

2 كوب حمص مسلوق

بصلة شرائح

نصف كوب دقيق

زيت نباتي الصلصة

2 كوب عصير طماطم

1 ملعقة صغيرة ثوم

بصل مفروم

زيت

ملح

فلفل أسود

كمون ناعم





طريقة عمل الكشرى المصرى زى المطاعم ومقادير دقة الكشري :





1 ملعقة كبيرة ثوم

ربع كوب خل ملح

كمون ناعم

1 كوب ماء

نصف كوب طماطم مفرومة

عصير ليمون

فلفل حار مفروم





طريقة عمل الكشري المصرى على قد الايد بالخطوات





* فى وعاء الزيت به زيت على النار تقلب شرائح البصل مع الدقيق المضاف له الملح و تقلى في





* يقلب العدس مع البصل و يضاف الملح والفلفل الأسود والكمون





*في الزيت يضاف الأرز والماء والشعرية المحمرة إلى خليط العدس





طريقة عمل الكشرى المصرى وطريقة شهية لتحضير الصلصة :





* في الزيت على النار يشوح البصل و يضاف عصير الطماطم و الملح والفلفل والكمون والشطة الناعمة





طريقة عمل الكشري المصرى وأسرع طريقة لتحضير دقة الكشري:





* فى وعاء ابدأى فى خلط الثوم والخل والكمون والملح وكوب ماء والفلفل الحار وعصير الليمون والطماطم المفرومة





* يغرف الكشري ويقدم مع الصلصة والدقة والخبز المقلي في الزيت وبذلك تحصلين على طريقة عمل الكشرى مثل المحلات





طريقة عمل الكشرى لطريقة صحية وأهم فوائده





عن فوائد تناول الكشرى المصرى فهو غنى وبمضادات الأكسدة مما يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون،ويمكن استبدال الأطعمة الغنية بالطاقة بالبقول لما لها من آثار مفيدة





عن الفوائد الأخرى لطريقة عمل الكشرى غناه بالبروتين فيحتوى العدس على نسبة عالية جدا من البروتين مثل اللحوم والأسماك،





يعد العدس من أغنى البقول ثراء "بمركبات الفيتو" كما يعد غذاء جيد سهل الهضم وسريع الامتصاص في الأمعاء فهو يكافح الإمساك



