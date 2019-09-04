السرطان هزم فاروق الفيشاوي وانتصر عليه ريشي كابور.. نجم بوليوود يعلن شفاءه من المرض الخبيث

خوض المشاهير والفنانين للحرب مع مرض السرطان، يعد واحدًا من الأمور المؤثرة خاصة إذا كان فنانًا محبوبًا، يعتاد الجمهور على مشاهدته وهو يضحك ويرقص وفي شباب دائم، فكيف يراه في أرض الواقع وهو مريض يتألم، هذا ما حدث مع الفنان الراحل فاروق الفيشاوي الذي تعاطف معه الملايين بعد إعلانه إصابته بمرض السرطان وتحول هذا التعاطف إلى حزن بوفاته.





من مصر إلى الهند، المشاعر واحدة فهذا الصراع هو نفسه الذي خاضه نجم بوليوود الفنان الهندي ريشي كابور الذي مر عام كامل على تشخيص مرضه بالسرطان، ففي شهر سبتمبر الماضي مر بوعكة صحية صنفها الأطباء بإصابته بمرض سرطان نخاع العظم، ليبدأ رحلته في العلاج والذي تابعها الملايين من محبيه حول العالم، وفقا لموقع نيوز 18 الهندي.





اكتشف ريشي كابور طبيعة مرضه بالصدفة ، فعندما كان يصور في دلهي أصيب بدوار، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة اتضح أن كريات الدم البيضاء منخفضة جدا، وطلب الأطباء منه السفر إلى نيويرك لتشخيص مرضه.





سافر ريشي كابور برفقة زوجته إلى نيويرك سبتمبر الماضي، ومنذ ذلك الوقت وهو هناك، وناضل من أجل الحصول على حياة أخرى فأجرى عملية زرع نخاع العظم وتلقى عدة جلسات كيماوي، لينتهي مشوار العلاج المؤلم بالنجاح.





نجم بوليوود ريشي كابور في طريقه للشفاء، ومن المتوقع أن يعود إلى الهند خلال الأسبوع الجاري، وقال: "لقد واجهت مشكلة في النخاع، ولكن لم يكن شيئا خطيرا، والمشكلة كانت في عدم قدرتي على السفر لساعات طويلة، لذا كان يجب أن أظل هنا، لقد خضعت للعلاج والحمد لله كان ناجحا".



