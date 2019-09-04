أول تعليق رسمي من روسيا على تعيين ياسر الرميان رئيسا لـ أرامكو السعودية

علق وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك على التغييرات في قطاع النفط بالمملكة العربية السعودية، والذي شهد تغييرات مؤخرا، آخرها تعيين ياسر الرميان رئيسا لشركة أرامكو السعودية، خلفا لوزير الطاقة خالد الفالح.



وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن التغييرات الأخيرة في إدارة قطاع النفط بالسعودية لن يكون لها تأثير على التعاون بين موسكو والرياض.



وأكد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أنه سيواصل التعاون مع وزير الطاقة السعودي خالد الفالح وسيلتقي به في السعودية.



وأضاف وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أن روسيا ستواصل التنسيق مع "أوبك".