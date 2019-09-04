هند النعساني: قريبا .. مصر تحتل مركزا عالميا في صناعة الذهب .. فيديو

قالت الإعلامية هند النعساني: إنه بالاهتمام بالتعليم الفني في مصر سوف تحتل مصر في المستقبل مركزا عالميا من مراكز صناعة وتجارة الذهب بشكل عام.



وأشارت هند النعساني خلال تقديمها لحلقة اليوم الأربعاء من برنامج "صباح البلد" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه تم افتتاح مدرسة لصناعة الحلي والمجوهرات، و أن التقديم الخاص بها مستمر حتى يوم 15 سبتمبر الجاري.



وأوضحت هند النعساني أن الدراسة في المدرسة سالفة الذكر سوف تبدأ مع العام الدراسي الجديد، حيث إنها تقبل الحاصلين على مجموع 220 درجة بحد أدنى في الإعدادية من البنين والبنات|، ومقرها في مدينة العبور، على أن يخضع المتقدمين لها لاختبار باللغة العربية والانجليزية واختبار الرياضيات.



وأشارت هند النعساني إلى أن الدارسين سوف يحصلون على مكافآت مادية خلال فترة الدراسة من الشركة الراعية للمدرسة، هدفها خدمة صناعة الحلي والمجوهرات، وفتح سوق العمل للطلاب.

