لن تعمل إلا بموافقتك.. فيسبوك يطور هذه الميزة

تعمل شركة التواصل الاجتماعى فيسبوك "Facebook"، على تطوير تقنية التعرف على الوجوه "Face Recognition" على منصتها، وعملت التقنية بشكل افتراضي وذلك بدءًا من الأمس كجزء من حماية الهوية على فيسبوك.



كما سيتم طرح خيار ضبط الميزة ضمن إعدادات الخصوصية، والتى سبق أن تم تطرحها لأول مرة في ديسمبر 2017.



وقالت شركة فيسبوك: "إن تقنية التعرف على الوجوه الخاصة بها سوف تكون متاحة لجميع المستخدمين خلال الأسابيع القادمة بعد الإنتهاء من النسخة التجريبية، بالإضافة لخيار تعطيل هذه الميزة، كما قالت إنها قررت إنهاء ميزة تسمى اقتراحات الإشارة Tag" "Suggestions.



وإذا تم تشغيل ميزة "التعرف على الوجوه"، سوف يقوم موقع "Facebook"، بإعلامك إذا قام شخص ما بتحميل صورة لك على الموقع، حتى إذا لم يقم بالإشارة إليك فيها، ويمكنك بعد ذلك وضع إشارة "tag"، على الصورة أو الإبلاغ عن الصورة إذا كنت لا تريد نشرها على فيسبوك.



وسيحصل جميع مستخدمي" فيسبوك" على إعداد ميزة "التعرف على الوجوه"، وسوف يتلقون إشعارًا يوضح كيفية عمله، وأن لم يكن لديك إعداد تلك الميزة على حسابك، سيرسل لك "فيسبوك" إشعارًا بذلك في موجز الأخبار الخاص بك، يشمل معلومات خاصة بالميزة الجديدة وخيارات إمكانية تشغيل هذه الميزة إلى جانب زر استخدام هذا الإعداد أو تعطيله، وهذا يعني أن لم تقم بتشغيل الخيار عند رؤية هذا الإشعار فلن يتم تشغيل ميزة التعرف على الوجوه على حسابك.



يذكر أن ميزة "اقتراحات الإشارة"، كانت في مركز الدعوى القضائية المتعلقة بالخصوصية المرفوعة ضد فيسبوك منذ عام 2015، فقد اتهمت شركة "فيسبوك بانتهاكها" قانون خصوصية المعلومات الحيوية، وأنها قامت بجمع وتخزين بيانات بيومترية لملايين من مستخدميها دون موافقتهم، وخلال الشهر الماضي، رفضت محكمة استئناف فيدرالية الجهود التي تبذلها فيسبوك للتراجع عن الدعوى القضية، وقالت فيسبوك الشهر الماضي: “لقد كشفنا دائمًا عن استخدامنا لتقنية التعرف على الوجوه، وأنه يمكن للناس تشغيلها أو إيقافها في أي وقت”.