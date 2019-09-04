الحرب اشتغلت.. كهربا يبكي ويستقوي بالأهلي.. ومرتضى منصور يتوعده بالتسجيلات

حرب كلامية جديدة تستحوذ على اضواء الساحرة المستديرة المصرية والجماهير في الوقت الحالي ، بين رئيس الزمالك مرتضى منصور ولاعب الزمالك السابق محمود عبدالمنعم كهربا.



عادة ما يكون هناك أزمات بين لاعبين وإدارات الأندية، وعادة ما يكون هناك تصريحات حول تلك الأزمة من الطرفين، ولكن يوجد من ينفي الأزمة في العلن حتى يسيطر عليها في الخفاء، ويوجد من يرغب في الكشف عن خبايا وتفاصيل الأزمة في كل وسائل الإعلام، وهذا ما وجدناه خلال الفترة الأخيرة في أزمة محمود كهربا مع نادي الزمالك.



حيث سيطرت ازمة محمود كهربا على كافة وسائل الاعلام خلال الفترة الماضية خاصة مع التصريحات المستمرة بين الطرفين، والتي كان اخرها أمس الثلاثاء.



خرج كهربا في تصريحات تلفزيونية أمس ليؤكد احترامه وتقديره الي جمهور الزمالك، وان ازمته ليست مع الجمهور ولكن مع شخصين بعينهم داخل القلعة البيضاء.



وبكى كهربا خلال مداخلته في قناة ام بي سي مصر، بسبب الحديث عن والده ووالدته قائلا : "والدتي وحشتني جدا ووالدي ايضا ، وأريد أن لا يغضبوا مني لكن الظروف هي من وضعتني فى الموقف الذي كنت فيه ، كان لابد من التضحية للوصول الى حلمي ولعبي فى النادي الذي يريدني ".



كما أكد كهربا على ان انتقاله الي النادي الذي يرغب في اللعب ضمن صفوفه في يناير أمر محتوم، وذلك بفضل الشرط الجزائي الذي وضعه في عقده مع الفريق البرتغالي أفيس، قائلًا:" القدوم للبرتغال خطوة مميزة بالنسبة لي، كنت أتحدث مع المقربين لي عن رغبتي في الاحتراف، وكنت قريبا من اللعب في الدوري التركي لكن المشكلة كانت في رغبتي بتواجد شرط جزائي في عقدي وهو ما رفضه الناديان التركيان الراغبان في ضمي وقتها.



وتابع: " مع الفريق البرتغالي هناك شرط جزائي قيمته ليست كبيرة تحسبا لعدم التأقلم، والأهم أنني أتدرب جيدا".



وعن أزمته مع الزمالك، أكد كهربا على ان تعاقده مع الفريق الأبيض انتهى يوم 30 يونيو الماضي، وكان دائما هناك وعود ولم تتحقق أي منها، مؤكدا ان لاعبي الزمالك كانوا يحبونه وهو ما سبب غيرة لبعض الأشخاص.



وخرج رئيس الزمالك مرتضى منصور ليستكمل الجانب الآخر في تلك الحرب الكلامية، ليشن هجوما قويا على كهربا عقب تصريحاته ويتوعده عند قدومه مصر.



وقال مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية ، ان محمود كهربا يتعمد استفزاز جماهير الزمالك الكبيرة بتصريحاته وحديثه عن النادي الأهلي.



كما شدد مرتضى منصور ، على ان كهربا حصل على ملايين بفضل نادي الزمالك، مهددًا اياه ببعض المستندات والتسجيلات التي يمتلكها على افعال قام بها اللاعب خلال السنوات الماضية.



وتوعد مرتضى منصور كهربا حال عودته الي مصر وانضمامه الي النادي الأهلي قائلًا:" لو راجل تعالى النادي الأهلي".