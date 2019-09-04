مفاجأة .. مرتضي منصور يكشف طلب بيراميدز تأجيل مباراته مع الزمالك

كشف المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، علي حقيقة تأجيل مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائي كأس مصر المقرر لها يوم الاحد القادم.





وقال مرتضي، عبر مداخلة هاتفية فى برنامج الزمالك اليوم، انه تلقي أتصالا هاتفيا من سالم الشامسي مالك نادي بيراميدز لتأجيل مباراة نهائي الكأس ليوم 20 سبتمبر من الشهر الجاري.





وتابع، انه بالفعل تواصل مع عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة المصري ، لكن رفض لصعوبة الأمر.





واختتم مرتضي منصور، تصريحاته، بالإشادة بالعلاقات الجيدة التي تجمع بين الناديين وخاصة تركي آل الشيخ.



