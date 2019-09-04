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رياضة

مفاجأة .. مرتضي منصور يكشف طلب بيراميدز تأجيل مباراته مع الزمالك

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 10:13 ص
من لقاء سابق بين
من لقاء سابق بين الفريقين فى الدور الاول
حسن العمدة
كشف المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، علي حقيقة تأجيل مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائي كأس مصر المقرر لها يوم الاحد القادم.

وقال مرتضي، عبر مداخلة هاتفية فى برنامج الزمالك اليوم، انه تلقي أتصالا هاتفيا من سالم الشامسي مالك نادي بيراميدز لتأجيل مباراة نهائي الكأس ليوم 20 سبتمبر من الشهر الجاري.

وتابع، انه بالفعل تواصل مع عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة المصري ، لكن رفض لصعوبة الأمر.

واختتم مرتضي منصور، تصريحاته، بالإشادة بالعلاقات الجيدة التي تجمع بين الناديين وخاصة تركي آل الشيخ.

ومن المقرر إقامة السوبر المصري يوم 20 من الشهر الجاري حيث ينتظر الاهلى بطل الدورى الفائز من مباراة بيراميدز والزمالك فى نهائى الكاس.

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