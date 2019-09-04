الإفتاء تكشف عن حكم الذهب المهدي من الأولاد للأم في حياتها

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الذهب من ضمن متعلقات الشخص المتوفي ويعتبر من التركة المقسمة.



وتابعت الإفتاء خلال إجابتها عن سؤال: " ما حكم الذهب الذي أهداه الأولاد لأمهم في حياتها: هل هو تركة يوزع على ورثتها أو لا؟ وما نصيب كل وارث؟" أن جميع متعلقات المتوفاة الشخصية سواء أكانت ذهبًا أُهدي إليها من أولادها أو من غيرهم أم غير ذلك ملكٌ لها وتركةٌ عنها تقسم على ورثتها الشرعيين كل حسب نصيبه.

