ايجيبت جولد للتكنولوجيا.. تعرف على شروط الالتحاق وطريقة التقديم في أول مدرسة لصناعة المجوهرات بمصر

استقبل المواطنون المصريون خبر افتتاح أول مدرسة لصناعة الحلي والمجوهرات في مصر بإهتمام بالغ ، جعلهم يحرصون على التساؤل عن كافة التفاصيل الخاصة بهذه المدرسة ، وفيما يلي يرصد موقع صدى البلد كافة المعلومات المتاحة حول أول مدرسة لصناعة الحلي والمجوهرات في مصر.



مدرسة صناعة الحلي والمجوهرات في مصر

حيث قالت وزارة التربية والتعليم ، أن هذه مدرسة صناعة الحلي والمجوهرات في مصر ستكون ضمن سلسلة مدارس التكنولوجيا الجديدة التي تم استحداثها في مصر مؤخرًا ضمن منظومة تطوير التعليم الفني في مصر ، و ستعمل تحت اسم مدرسة ايجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية ، ومكانها بالحي الصناعي بمدينة العبور، وستكون أول مدرسة متخصصة في صناعة الحلي والمجوهرات.



بداية الدراسة في مدرسة ايجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هذه المدرسة سوف يبدأ أول عام دراسي فيها يوم 15 سبتمبر 2019 ، و تهدف مدرسة صناعة الحلي والمجوهرات في مصر إلى إعداد خريجين للعمل بالسوق المحلي والدولي بمجال تكنولوجيا صناعة الحلي والمجوهرات.



نظام التقديم في مدرسة ايجيبت جولد

أما عن نظام التقديم في مدرسة ايجيبت جولد ، فقد أشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه سيكون متاحًا حتى 15 سبتمبر 2019 للحاصلين على الشهادة الإعدادية بالعام الدراسي 2018/2019 من جميع المحافظات ، موضحةً ان الوزارة أعدت المناهج الخاصة بمدرسة صناعة الحلي والمجوهرات في مصر.



الحد الأدنى للقبول في مدرسة صناعة الحلي والمجوهرات في مصر

ولفتت وزارة التربية والتعليم إلى أن الحد الأدنى للقبول في مدرسة صناعة الحلي والمجوهرات في مصر ، أن يكون الطالب الحاصل على الشهادة الاعدادية حاصلا على 220 درجة من 280، وقالت وزارة التربية والتعليم ، أنه من أهم شروط القبول في مدرسة ايجيبت جولد ، أن يتم يخوض الطالب المتقدم امتحان في اللغة العربية والإنجليزية.



وأكدت وزارة التربية والتعليم ، أن مدرسة ايجيبت جولد لن تكون مدرسة للبنات فقط ولكن التقديم فيها متاحا للبنات والبنين ، ولكن الوزارة تتوقع أن يكون الاقبال على المدرسة أكبر من البنات ، مشيرةً إلى أن الطالب سيقضي 4 أيام في المصنع ليتدرب على العملية الصناعية لتشكيل الذهب والفضة وقراءة التصميمات، ثم يقضي الطالب يومين في المدرسة لتحصيل المواد الثقافية، وما يلزم من معارف بشأن خواص الذهب وكيفية تشكيله وصبه وانصهاره .



التميز مدرسة ايجيبت جولد

وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أن طلاب مدرسة ايجيبت جولد المتميزين سيحصلوا على مكافآت نظير مشاركته في ايام الدراسة العملية في المصنع حيث أن الطالب في هذه الحالة يتعلم وفي نفس الوقت يشارك في العملية الانتاجية ، وأشارت الوزارة إلى أن هذه المكافآة تتراوح من 300 جنيه إلى 1000 جنيه شهريًا حسب كفاءة الطالب ، كما سيحصل الطالب على فرصة عمل فورًا بعد التخرج.



طريقة التقديم في مدرسة ايجيبت جولد

أما عن ملف التقديم في مدرسة ايجيبت جولد ، فمن المفترض أن يضم صورة من شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى ( الإعدادية العامة ) 2018 /2019، وبيان نجاح معتمد من الإدارة التعليمية التابع لها، وصورة شهادة الميلاد، ذلك بالإضافة إلى شهادة طبية معتمدة من التأمين الصحى للطلاب، 2 صورة شخصية حديثة للطالب و طلب التحاق بالمدرسة بعد استيفائه وصورة بطاقة ولى الأمر.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه لابد أن يتم تسليم ملف التقديم بمقر مدرسة العبور في القليوبية ابتداءا من اليوم الاربعاء حتى يوم 12 سبتمبر 2019 ، مؤكدةً انه من المقرر أن يتم قبول من 80 إلى 100 طالب فقط .



وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن مدرسة ايجيبت جولد سوف تفتح أبوابها لجميع أفراد المجتمع وليس للطلاب فقط ، وذلك عن طريق توفير دورات تدريبية متخصصة في صناعة الذهب والماس والمجوهرات بعد شهرين من افتتاحها.