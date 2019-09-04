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تعليم

التعليم العالي توافق على إنشاء العالي للغات والترجمة بأسوان

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 11:48 ص
صدى البلد
نهلة الشربيني
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن صدور القرار الوزاري بإنشاء المعهد العالي للغات والترجمة الفورية بأسوان، حيث وافقت اللجنة الموحدة لفحص ومتابعة طلبات التراخيص بإنشاء معاهد خاصة جديدة بتاريخ 22 يوليو 2019.

حيث يتكون المعهد من عدة أقسام وهم قسم اللغة الأسبانية، والإنجليزية والألمانية والروسية، حيث تنص مواد القانون على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره.

ويأتي القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 52 في شأن تنظيم المعاهد العالي الخاصة، ولائحته التنفيذية ، والاطلاع على القانون رقم 49 لعام 1972 ، ولائحته التنفيذية وتعديلاته على القرار الجمهوري رقم 270 لعام 1997 بمسؤوليات وتنظيم وزارة التعليم العالي.
التعليم العالي توافق على إنشاء العالي للغات والترجمة بأسوان
التعليم العالي توافق على إنشاء العالي للغات والترجمة بأسوان

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