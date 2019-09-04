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فن

شاهد.. ظافر العابدين يتألق في عروس بيروت

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 12:42 م
ظافر العابدين
ظافر العابدين
رنا اشرف
نشر الفنان ظافر العابدين، صورة جديده له عبر موقع التواصل الاجتماعي"إنستجرام" في أحدث ظهور له من مسلسله الجديد عروس بيروت.

كتب معلقا عليها "فارس الضاهر" اسمه في مسلسله الجديد.

لاقت صوره اعجاب متابعيه و جاءت تعليقاتهم بالاعجاب بدور ظافر و المسلسل كالاتى:

احلي ظافر⁦ منور ربنا يحميك ويوفقك ..الف مبروك لنجاح المسلسل😍❤️

فارس الاحلام ياظافر .شخصية جميلة .تملك عاطفة جياشة .كاريزما عالية جدا..راقي ..بيزنيس مان ....وقع بحب ثريا من أول نظرة ...وتتوالي الأحداث ...الكل مترقب ومتشوق .

مجهودك واضح ابدعت

المسلسل ناجح جدا

يذكر أن بدأت قناة "ام بي سي" عرض مسلسل "عروس بيروت" 1 سبتمبر و المسلسل من بطولة الفنانه اللبنانيه كارمن بصيص و يعتبر النسخه المعربه من المسلسل الشهير "عروس اسطنبول" و هو العمل الثاني الذي يجمع مع بين "ظافر" و "كارمن" بعد تعاونهم سويا في المسلسل المصري "ليالي اوجيني" الذي تم عرضه في رمضان 2018.


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