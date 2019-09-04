ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحكومة تنفي تراجع عدد السفن العابرة لقناة السويس لاتخاذها مسارات بديلة

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 12:49 م
قناة السويس
قناة السويس
محمود مطاوع
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام المحلية والأجنبية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تراجع عدد السفن العابرة لقناة السويس لاتخاذها مسارات بديلة، مما يهدد إيرادات قناة السويس.

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع هيئة قناة السويس، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد حول تراجع عدد السفن العابرة لقناة السويس لاتخاذها مسارات بديلة، بل على العكس فإن القناة تشهد تزايدًا ملحوظًا في عدد السفن المارة من خلالها، حيث بلغت 18,482 سفينة بحمولة 1174,7 مليون طن خلال العام المالي 2018/2019 مقارنةً بـ 17,860 سفينة بحمولة 1092,8 مليون طن خلال العام المالي السابق.

وشددت على أن مسار قناة السويس سيظل المسار الأقصر والأكثر أمنًا للربط بين الشرق والغرب، وأن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف التأثير سلبًا على حركة الملاحة بالقناة والتي تشهد تقدمًا وارتفاعًا ملحوظًا.

وفي النهاية، أهابت الهيئة بجميع وسائل الإعلام تحري الدقة فيما يتم نشره، وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر والتي تسعى للتأثير على حركة الملاحة التي تشهد ارتفاعًا مستمرًا في الفترة الأخيرة، مُشددةً على أن التعامل في هذه الأمور لابد أن يكون من خلال الموقع الرسمي لهيئة قناة السويس (www.suezcanal.gov.eg).

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حقيقة تعثر مرور السفن العملاقة بالمجرى الملاحى لقناة السويس.. إعلامى الوزراء يوضح

الحكومة تنفي 12 شائعة.. لا مساس بحصة رغيف الخبز للمواطن.. لا زيادة في سعر السجائر المحلية.. ولا تعثر في مرور السفن العملاقة بقناة السويس

ترشيحاتنا

ليس المال.. بيبو يكشف عن سبب عدم الاتفاق مع سباليتي

لم يرحم طفولتها.. شاب يخطف فتاة ويحاول اغتصابها وسط الزراعات.. شاهد

ينفع علاج للصداع.. رامي رضوان يؤيد متابعاً له في سرقة بنك: ياريت

موناكو كلمة السر.. صدي البلد ينفرد بتفاصيل مفاوضات الأهلي مع فايلر

بعد إلقاء القبض على المطربة بوسي.. تفاصيل ضبطها داخل منزلها بالتجمع الخامس

قانون المعاشات الجديد.. تعرف على الفئات المستحقة للمعاش حال وفاة صاحبه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل النودلز بالفراخ .. وصفات شهية متنوعة

بتخفيض 30%.. إقبال على منافذ مستقبل وطن لمستلزمات المدارس ببورسعيد

الصيف انتهى بـ 65 إطلالة للنجمات على البحر.. من كانت الأجمل؟