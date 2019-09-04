الحكومة تنفي تراجع عدد السفن العابرة لقناة السويس لاتخاذها مسارات بديلة

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع هيئة قناة السويس، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد حول تراجع عدد السفن العابرة لقناة السويس لاتخاذها مسارات بديلة، بل على العكس فإن القناة تشهد تزايدًا ملحوظًا في عدد السفن المارة من خلالها، حيث بلغت 18,482 سفينة بحمولة 1174,7 مليون طن خلال العام المالي 2018/2019 مقارنةً بـ 17,860 سفينة بحمولة 1092,8 مليون طن خلال العام المالي السابق.





وشددت على أن مسار قناة السويس سيظل المسار الأقصر والأكثر أمنًا للربط بين الشرق والغرب، وأن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف التأثير سلبًا على حركة الملاحة بالقناة والتي تشهد تقدمًا وارتفاعًا ملحوظًا.

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام المحلية والأجنبية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تراجع عدد السفن العابرة لقناة السويس لاتخاذها مسارات بديلة، مما يهدد إيرادات قناة السويس.وفي النهاية، أهابت الهيئة بجميع وسائل الإعلام تحري الدقة فيما يتم نشره، وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر والتي تسعى للتأثير على حركة الملاحة التي تشهد ارتفاعًا مستمرًا في الفترة الأخيرة، مُشددةً على أن التعامل في هذه الأمور لابد أن يكون من خلال الموقع الرسمي لهيئة قناة السويس (www.suezcanal.gov.eg).