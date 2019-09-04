كاف يكشف موعد الحفل السنوى لاختيار أحسن لاعب فى افريقيا ومكان إقامته

كشف حمادة شادى منسق حقوق الرعاية بالاتحاد الإفريقى لكرة القدم كاف عن موعد الحفل السنوى لاختيار أحسن لاعب فى القارة السمراء لعام 2019.



وقال حمادة شادي عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك : الحفل السنوي للاتحاد الافريقي لاختيار احسن لاعب في القارة يقام في الغردقة بصفة نهائية.



وأردف منسق الرعاية بالكاف قائلا : ويقام حفل توقيع العقود بين أحمد أحمد رئيس الإتحاد الإفريقى لكرة القدم وكامل أبو علي رئيس النادى المصرى السابق ومالك العديد من القرى السياحية بالغردقة يوم ١٣ سبتمبر المقبل .



وكشف أن مؤتمر صحفى سيعقد بحضور نخبة من رجال الدولة والرياضيين عقب توقيع العقود بين رئيس الكاف على أن يقام حفل تتويج أحسن لاعب في الأسبوع الاول من شهر يناير ٢٠٢٠.



الجدير بالذكر أن محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزى توج بلقب أحسن لاعب فى أفريقيا لعامى 2017 و2018 على التوالى .