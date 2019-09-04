مباحث التموين بالقاهرة تضبط ٤ أطنان لحوم ودواجن فاسدة

واصل ضباط مباحث التموين بالقاهرة حملاتهم لضبط الأسواق؛ حيث تم ضبط (4,510) طن "مصنعات لحوم ودواجن ومستلزمات تجهيزها" غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغيرات فى خواصها الطبيعية بحوزة مسئول مصنع لتجهيز اللحوم بدون ترخيص ، بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.
كما تم ضبط (6,200) طن "حبيبات بلاستيك- خيوط مستلزمات إنتاج" وكذا (21750) متر "خراطيم غاز هواء" منتج نهائى- مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات القياسية مدون عليها أنها صناعة أجنبية على غير الحقيقة بحوزة مالك مصنع غير مرخص لصناعة وإنتاج خراطيم الغاز والهواء ، بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر.