مباحث التموين بالقاهرة تضبط ٤ أطنان لحوم ودواجن فاسدة

واصل ضباط مباحث التموين بالقاهرة حملاتهم لضبط الأسواق؛ حيث تم ضبط (4,510) طن "مصنعات لحوم ودواجن ومستلزمات تجهيزها" غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغيرات فى خواصها الطبيعية بحوزة مسئول مصنع لتجهيز اللحوم بدون ترخيص ، بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.



