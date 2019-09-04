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مرأة

فستان مثير.. أحدث إطلالة لابنة ترامب

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 02:09 م
فستان مثير... أحدث
فستان مثير... أحدث إطلالة لإبنة ترامب
أسماء عبد الحفيظ
نشرت ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيفانكا ترامب عبر صفحتها الشخصية للصور والفيديوهات إنستجرام صور لها، تألقت من خلالها بإطلالة ساحرة كعادتها، بأحدث ظهور لها .

وارتدت إيفانكا ترامب فستانا باللون الأصفر، و المنقوش بالورود، بدون أكمام ،وقصير .

وانتعلت فى قدميها حذاء أبيض ذات الكعب العالى ، وهو ما أعطاها إطلالة أنيقة وجذابة للغاية .

واكتملت إطلالتها ، إيفانكا ترامب ،بتسرحية شعر انسيابية ،مربوطة للخلف ، بالإضافة إلى أنها اختارت بعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث إنها أبرزت عينيها بالكحل الأسود، مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.
فستان مثير.. أحدث إطلالة لابنة ترامب
فستان مثير.. أحدث إطلالة لابنة ترامب
فستان مثير.. أحدث إطلالة لابنة ترامب
فستان مثير.. أحدث إطلالة لابنة ترامب
فستان مثير... أحدث إطلالة لإبنة ترامب فستان مثير... أحدث إطلالة لإبنة ترامب

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