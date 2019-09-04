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حوادث

44 سائقا تحت تأثير المخدرات.. الداخلية: ضبط 5357 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 02:25 م
صورة أرشيفية - حملات
صورة أرشيفية - حملات مرورية
أحمد مهدي
استكملت الإدارة العامة للمرور، بإشراف اللواء هاني جرجس مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة.

وجاء الحملات تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين وتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وتمكنت الحملات برئاسة اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية مدير الادارة العامة المرور، خلال 24 ساعة من ضبط ٥٣٥٧ مخالفة مرورية متنوعة .

وضمت المخالفات التي تم ضبطها، ١٨٤٢ مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و١٧٨ مخالفة سيارة "بدون أو إنتهاء" رخصة تسيير وقيادة، و٩ مخالفات دراجات نارية مخالفة، و١٥ مخالفة "موقف عشوائى".

كما تم ضبط 44 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة، و٢٥ مخالفة شروط الترخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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