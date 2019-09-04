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مرأة

بفستان مكشوف ومجوهرات لافتة .. درة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 02:48 م
درة
درة
هاجر هانئ
حرصت الفنانة التونسية درة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورا لها من أحدث جلسة تصوير لصالح مجلة "فوج".

ظهرت درة فى الصور بإطلالة كلاسيك من اختيار الاستايلست Pablo Patanè، حيث ارتدت فستانا أسود بأكمام مكشوفة من دار الأزياء العالمية Dolce & Gabbana، واتسم التصميم بأنه منفوش ومزين بوردة كبيرة باللون البينك، وتزينت بمجوهرات فخمة وملفتة من BVLGARI.

واعتمدت درة على تسريحة شعر من أنامل المصفف Ezio Diaferia، فيما وضع لها خبير التجميل Fausto Cavaleri مكياجا ملفتا وغير تقليدى.

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