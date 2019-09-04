التضامن: 23 مليون جنية لتطوير دور الأيتام والمسنين في 10 محافظات

نظمت وزارة التضامن الاجتماعي، لقاء للمتدربين المتقدمين لخدمة دور الأيتام والمسنين والادارة التنفيذية على الاحتياجات التدريبية في 10 محافظات هي القاهرة والجيزة والقليوبية والغربية والإسكندرية وسوهاج وقنا وأسيوط وأسوان والأقصر.





واكدت سمية الألفي رئيس الإدارة المركزية للرعاية الإجتماعية إلى أنه وفقًا لمشروع تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية فقد تم تنفيذ برنامج لبناء قدرات مقدمى الرعاية وفقًا للحقيبة التدريبية المعيارية التي صممتها وزارة التضامن بالتعاون مع عدة شركاء، كما تم تصميم وتنفيذ برنامج متكامل لبناء قدرات القائمين على ادارة دور الأيتام والمسنين لتطبيق آليات الإدارة الحديثة وتفعيل المشاركة المجتمعية.





وأضافت الألفي أن الوزارة ترصد مبلغ 23 مليون جنية لتطوير دور الأيتام والمسنين حيث سيتم العمل على بناء قدرات الأخصائيين الاجتماعيين في 159 دار مسنين و229 دار أيتام في 10 محافظات مستهدفة .





كما لفتت إلى أن اختيار الجمعيات الشريكة جاء وفقًا لمعايير دقيقة تتسم بالشفافية، مشددة أن الوزارة ستقوم بدورها بالمتابعة الدقيقة وتقييم الأداء من خلال ممثلي المشروع بالوزارة ومديريات التضامن بالمحافظات لتغيير واقع تلك المؤسسات المستهدفة بالتطوير حيث سيتم توزيع 30 متدرب علي الجمعيات الشريكة وهيجمعية فرسيس الخيرية-الغربية، جمعية تنمية المجتمع المحلي بالمفتي-القليوبية، جمعية حوار المستقبل لتنمية الأسرة والمجتمع- الجيزة، جمعية التنمية الإنسانية بسوهاج .





وذكرت أن انعقاد اللقاء يأتى فى إطار تنفيذ الوزارة لمشروع تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعيه والذي يتضمن عدة محاور منها محور بناء القدرات والذي يهدف إلي تدريب وتوعية وتطوير عمل مفدمي الخدمة من أخصائيين اجتماعيين وأخصائيين نفسيين ومشرفين واللذين يعملون داخل دور رعاية الأيتام ودور رعاية المسنين ومحور الإدارة التنفيذية والذي يهدف إلي تدريب وتوعية وتطوير العاملين في الإدارة التنفيذية داخل دور رعاية الأيتام ودور رعاية المسنين.



