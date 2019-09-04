الأعلى للقضاء: ترقية 1000 قاض ورئيس محكمة «ب» للدرجات الأعلى

قرر مجلس القضاء الأعلى بجلسته المعقودة بتاريخ الرابع من سبتمبر۲۰۱۹ الموافق 5 من المحرم 1441 هجرية برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى عبدالله عمر ترقية خمسمائة رئيس من الفئة ب إلى رئيس من الفئة أ وخمسمائة قاض إلى درجة رئيس من الفئة ب.



كما تم نظر حركة التنقلات بين المحاكم الابتدائية والتي روعيت فيها الرغبات والحالات المرضية والكفاءة الفنية وفقا لماتقتضيه حاجة العمل ، وتبدأ التظلمات من تاريخ ۲۰۱۹/۹/5 وتنتهي في۲۰۱۹/۹/۱۱ .



