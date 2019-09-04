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حوادث

الأعلى للقضاء: ترقية 1000 قاض ورئيس محكمة «ب» للدرجات الأعلى

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 03:40 م
دار القضاء العالى
دار القضاء العالى
محمد عبدالله
قرر مجلس القضاء الأعلى بجلسته المعقودة بتاريخ الرابع من سبتمبر۲۰۱۹ الموافق 5 من المحرم 1441 هجرية برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى عبدالله عمر ترقية خمسمائة رئيس من الفئة ب إلى رئيس من الفئة أ وخمسمائة قاض إلى درجة رئيس من الفئة ب.

كما تم نظر حركة التنقلات بين المحاكم الابتدائية والتي روعيت فيها الرغبات والحالات المرضية والكفاءة الفنية وفقا لماتقتضيه حاجة العمل ، وتبدأ التظلمات من تاريخ ۲۰۱۹/۹/5 وتنتهي في۲۰۱۹/۹/۱۱ .

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