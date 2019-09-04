الأعلى للإعلام يخاطب المصنفات الفنية حول حفل الفنان محمد رمضان

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، مخاطبة جهاز المصنفات الفنية حول حفل الفنان محمد رمضان الذى عقد بالساحل الشمالي.



وأعلن الدكتور عصام فرج، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المجلس قرر مخاطبة المصنفات الفنية بشأن ما تم في حفل محمد رمضان في الساحل الشمالي، ومخاطبة نقابة المهن الموسيقية التي أعطت التصريح بالحفل رغم أنها الشاكية.



وقال الدكتور عصام فرج، في تصريحات صحفية عقب انتهاء الاجتماع المغلق، إن ما حدث من اختصاص المصنفات الفنية ونقابة المهن الموسيقية، والمجلس سيتحرك عقب رد الجهتين لبحث العقوبة المناسبة للواقعة.