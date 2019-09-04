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أمين الأعلى للإعلام يوضح موعد سريان المعايير والأكواد الضابطة للأداء الصحفي والإعلامي

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 03:46 م
دكتور عصام فرج
دكتور عصام فرج
عبدالوكيل ابوالقاسم
قال الدكتور عصام فرج، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المعايير والأكواد المتعلقة بأصول المهنة وأخلاقياتها والقواعد الضابطة للأداء الصحفي والإعلامي سيتم سريانها عقب نشرها بالجريدة الرسمية.

وأضاف عصام فرج، فى تصريحات صحفية عقب انتهاء الاجتماع المغلق: "قرر المجلس الموافقة على هذه الضوابط بعد مراجعتها من مجلس الدولة ومناقشات مع المجتمع المدني متمثلا في نقابتي الصحفيين والإعلاميين، حيث تم أخذ رأيهما"، مشيرا إلى أنه سيتم نشر المعايير والأكواد في جريدة الوقائع المصرية لتصبح سارية المفعول في اليوم التالي لنشرها.

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المجلس أقر المعايير والأكواد اليوم لحين نشرها فى الجريدة الرسمية.

وأكد أن المجلس أقر لائحة الموارد البشرية الخاصة بالعاملين بعد موافقة جهاز التنظيم والإدارة.

وأشار عصام فرج إلى أنه جار بحث ملف تراخيص الصحف والمواقع الإلكترونية والقنوات الفضائية، لافتا إلى أنه جار دراسة الملفات الخاصة بالتراخيص، وحقوق الملكية الفكرية وخصوصية حقوقها.

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