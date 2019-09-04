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أخبار البلد

مدتها ساعتين .. ننشر شروط الأعلى للإعلام لضبط برامج الـ توك شو

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 04:21 م
ضوابط برامج التوك
ضوابط برامج التوك شو
عبدالوكيل ابوالقاسم
عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اجتماعا اليوم، الأربعاء، برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، لإقرار المعايير والأكواد المنظمة لعمل برامج التوك شو .

وقال الدكتور عصام فرج، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عقب انتهاء الاجتماع، إن المجلس أقر المعايير والأكواد اليوم لحين نشرها فى الجريدة الرسمية.

وقرر المجلس الأعلى للإعلام أن تكون مدة برامج التوك شو ساعتين ، وتتمثل أهم ضوابط برامج التوك شو في التالي:

1- أن يكون مقدم البرنامج ورئيس تحريره أعضاءً نقابيين.

2- أن يكون رئيس التحرير مسئولا عما يذاع وعليه مراجعته.

3- أن يكون لكل ملف داخل البرنامج معد ذو خبرة ومعلوم.

4- أن يلتزم بالمرجعية والمصدرية فى كل معلوماته المذاعة.

5- أن يدعم الخبر أو المعلومة بتقرير مصور.

6- أن يجمع بين الخبراء والمسئولين ولا يقتصر على طرف واحد.

7- لا تطلق صفة الخبراء والمحللين على الضيوف إلا إذا كان الضيف يحمل هذه الصفة بحكم الوظيفة أو الدراسة والتنويه عن مهنة الضيف والتأكد منها.

8- أن يجمع بين فنون البرامج من حديث مباشر إلى لقاءات إلى اتصالات إلى تقارير مصورة.

9- أن يهتم بالأحداث الجارية فقط.

10- أن لا يترك الوقت للمذيع وأن يعطى الفرصة للضيف لعرض رأيه.

11- أن يلتزم بالدقة والموضوعية فى الإعلان عن ضيوفه وحلقاته.

12- أن يبرز مصادر معلوماته جيدا.

13- أن يكفل حق الرد.

14- أن ينسق مع مصادر الدولة فيما يخص أخبارها.

15- أن يراعى خصوصية العلاقات المصرية العربية والإقليمية.

16- أن يحافظ على صورة مصر وعلاقاتها.

17- أن ينوه فى فقراته عن الفئة العمرية المستهدفة.

18- أن تخطر القناة المجلس الأعلى والنقابة بالكوادر العاملة.

19- ألا تزيد مدة البرنامج على ساعتين بالفواصل الإعلانية .

21- أن يراعى فى الإعلانات الأكواد المهنية وأن يتم التمييز حال استضافة معلن على أنه موضوع إعلانى وليس فقرة عادية.

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