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حوادث

بالأسماء .. ترقية 1000 قاض ورئيس محكمة للدرجات الأعلى

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 04:17 م
دار القضاء العالى
دار القضاء العالى
محمد عبدالله
قرر مجلس القضاء الأعلى بجلسته المعقودة بتاريخ الرابع من سبتمبر۲۰۱۹ الموافق 5 من المحرم 1441 هجرية برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى عبدالله عمر على ترقية خمسمائة رئيس من الفئة ب إلى رئيس من الفئة أ وخمسمائة قاض إلى درجة رئيس من الفئة ب.

كما تم نظر حركة التنقلات بين المحاكم الابتدائية والتي روعيت فيها الرغبات والحالات المرضية والكفاءة الفنية وفقا لما تقتضيه حاجة العمل ، وتبدأ التظلمات من تاريخ ۲۰۱۹/۹/5 وتنتهي في۲۰۱۹/۹/۱۱ .
بالأسماء .. ترقية 1000 قاض ورئيس محكمة للدرجات الأعلى
بالأسماء .. ترقية 1000 قاض ورئيس محكمة للدرجات الأعلى
بالأسماء .. ترقية 1000 قاض ورئيس محكمة للدرجات الأعلى
بالأسماء .. ترقية 1000 قاض ورئيس محكمة للدرجات الأعلى
بالأسماء .. ترقية 1000 قاض ورئيس محكمة للدرجات الأعلى
بالأسماء .. ترقية 1000 قاض ورئيس محكمة للدرجات الأعلى
بالأسماء .. ترقية 1000 قاض ورئيس محكمة للدرجات الأعلى
بالأسماء .. ترقية 1000 قاض ورئيس محكمة للدرجات الأعلى
بالأسماء .. ترقية 1000 قاض ورئيس محكمة للدرجات الأعلى
بالأسماء .. ترقية 1000 قاض ورئيس محكمة للدرجات الأعلى
بالأسماء .. ترقية 1000 قاض ورئيس محكمة للدرجات الأعلى
بالأسماء .. ترقية 1000 قاض ورئيس محكمة للدرجات الأعلى

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