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فن

عادل إمام يستعيد الذكريات مع نجله رامي .. شاهد

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 05:28 م
عادل امام
عادل امام
كريم ناصر
نشر الفنان عادل إمام صورة عبر حسابه على موقع الصور و الفيديوهات إنستجرام تجمعه بنجله المخرج رامى إمام.

وظهر عادل امام بصحبة نجله رامى اثناء تصوير احد اعماله .

الجدير بالذكر ان اخر اعمال الزعيم عادل امام هى مسلسل فلنتينو و تدور أحداثه حول «نور عبدالمجيد» الشهير بـ «فالنتينو» الذى يملك هو وزوجته سلسلة مدارس خاصة وتدور بينهما بعض الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت. 

مسلسل فالنتينو يشارك فى البطولة عادل إمام و دلال عبد العزيز، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، وسليمان عيد، وحمدى الميرغنى.

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