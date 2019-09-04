ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تفاصيل جلسة فايلر مع لاعبى الاهلى قبل بداية المران

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 05:57 م
رينيه فايلر
رينيه فايلر
عبدالحكيم ابوعلم
عقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرةً مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي يقام، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة كانو سبورت في دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى فايلر إلى تجديد دوافع اللاعبين، وتحفيزهم من الناحية النفسية والمعنوية.

و تحدث فايلر مع اللاعبين علي أهمية الحصص التدريبية و الجمل الفنية التي يجب عليهم التركيز عليها قبل مواجهة كانو سبورت.

ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت التي تقام يوم 14 من سبتمبر الجاري في غينيا الاستوائية، في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد يوسف يعقد محاضرة نظرية مع لاعبي الأهلي

قائمة مطالب فايلر من الاهلى بعد الإعلان الرسمى عن توليه المسئولية الفنية

محمد هاني ينشر صورة من داخل سيارته .. شاهد

فايلر يتفقد منشآت استاد التتش قبل قيادة مران الأهلي

مدرب الأهلي الجديد .. جلسة خاصة لـ فايلر مع لاعبي الأهلي

خططي وتكتيكي.. تفاصيل التدريب الأول لـ الأهلي تحت قيادة رينيه فايلر

ترشيحاتنا

أعلى عائد شهادات بنكية في 3 بنوك.. تعرف عليها

الأمر لا يحتاج لاستعراض.. أول رد من أحمد إبراهيم على هجوم نجل زوجته أنغام

صنعا دشمة من الرمال.. تفاصيل مصرع تاجري مخدرات بعد معركة مع العمليات الخاصة في الصف.. صور

ببطن مكشوف وشعر طويل.. منة فضالي تحتفل بعيد ميلادها

المرحلة الخامسة للاستبعاد من التموين.. استمرار حذف غير المستحقين بهذه الشروط

بسبب السوبر والأهلي.. اتحاد الكرة يرفض تأجيل نهائي كأس مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الطرب المشوى.. تعرف على تاريخه و 4 أخطاء شائعة عليك تجنبها أثناء تحضيره بالمنزل..صور

جريئة كالعادة.. جينفر لوبيز تفاجئ جمهورها بإطلالة مثيرة .. صور

علاج شد الرقبة بعد النوم.. 5 طرق فعالة تخلصك من الألم نهائيا