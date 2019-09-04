تفاصيل جلسة فايلر مع لاعبى الاهلى قبل بداية المران

عقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرةً مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي يقام، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة كانو سبورت في دوري أبطال إفريقيا.



ويسعى فايلر إلى تجديد دوافع اللاعبين، وتحفيزهم من الناحية النفسية والمعنوية.



و تحدث فايلر مع اللاعبين علي أهمية الحصص التدريبية و الجمل الفنية التي يجب عليهم التركيز عليها قبل مواجهة كانو سبورت.



ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت التي تقام يوم 14 من سبتمبر الجاري في غينيا الاستوائية، في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.