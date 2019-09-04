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جونسون يرفض الاعتذار عن إهانته العنصرية للمسلمات.. ونائب بريطاني يلقنه درسا.. فيديو

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 06:33 م
بوريس جونسون
بوريس جونسون
حسام رضوان
رفض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الاعتذار عن تعليقاته المعادية للإسلام التي كتبها في عام 2018 مشبها المرأة المسلمة التي ترتدي النقاب أو البرقع بصناديق البريد ولصوص البنوك.

وطالب عضو البرلمان تانمانجيت ديسي من جونسون الاعتذار عن مقاله المنشور في صحيفة "تليجراف" البريطانية العام الماضي، بعنوان "الحظر الدنماركي"، والذي قال فيه "إنه لمن المثير للسخرية أن تختار النساء المسلمات أن يتجولن وكانهن صناديق بريد" وأن النساء اللائي يرتدين النقاب يشبهن "لصوص البنوك".

وفي المقابل رفض جونسون الاعتذار، زاعما أن مقاله كان يدافع عن حقوق المرأة المسلمة.

فيما هاجمه النائب هندي الأصل والذي يرتدي العمامة الهندية التقليدية قائلا:"سيدي المتحدث، إذا قررت ارتداء العمامة أو قررت أنت ارتداء الصليب، وأو قرر هو ارتداء كيباه أو قلنسوة، أو قررت هي ارتداء الحجاب أو البرقع، فهل هذا يعني أنه موسم مفتوح للأعضاء الشرفاء في هذا المجلس لإبداء ملاحظات مهينة ومثير للانقسام حول مظهرنا؟".

وأضاف سينج ديسي إنه والآخرين الذين كبروا وهم يسمعون عبارات الإسلاموفوبيا وحدهم يستطيعون تقدير الألم الذي تشعر به النساء المسلمات الضعيفات عندما يتم وصفن بأنهن يشبهن اللصوص وصناديق البريد.

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