ترامب يفجر مفاجأة بشأن التفاوض مع إيران

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران تريد عقد مفاوضات مع الولايات المتحدة والتوصل إلى اتقاق.



وبحسب "سكاي نيوز"،أعلن ترامب بشكل قاطع أن واشنطن لن ترفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران.



ورد على سؤال بشأن إحتمالة عقده لقاء مع نظيره الإيراني حسن روحاني بأن :"كل شئ ممكن".



وكان روحاني قد ألمح في وقت سابق إلى انفتاحه على عقد مفاوضات مع الولايات المتحدة، إلا أنه تراجع عن ذلك بعد موجة شديدة من الانتقادات والهجوم من قبل التيار المتشدد في إيران، ليعود روحاني ومسئولوه إلى التصريحات التصعيدية ضد واشنطن وأوروبا.

