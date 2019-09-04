ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البابا تواضروس يصل إلى الكاتدرائية لإلقاء عظته الأسبوعية

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 07:19 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
كتب – سامح سلام
وصل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم إلى كنيسة السيدة العذراء والأنبا بيشوي، بالأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية لإلقاء عظته الأسبوعية.

يحضر العظة الأسبوعية لقداسة البابا تواضروس الثاني لفيف من الأباء الأساقفة أعضاء المجمع المقدس والكهنة والشمامسة ومجموعة من شعب الكنيسة.

كان البابا تواضروس الثاني التقى بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية اليوم نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة ورئيس اللجنة المشرفة على احتفالات دير الشهيد مارجرجس بميت دمسيس وأعضاء اللجنة صاحبي النيافة الأنبا داود أسقف المنصورة والأنبا صليب أسقف ميت غمر والآباء الكهنة ومدير الديوان البابوي والمحاسب القانوني.

استعرض أعضاء اللجنة نظام الخدمة في هذه الاحتفالات وكيفية تطويرها روحيًا وكنسيًا ومعماريًا من أجل راحة زوار هذه المنطقة المباركة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البابا تواضروس الثانى يستقبل كهنة مارجرجس الجيوشي بالمقر البابوي

البابا تواضروس يستقبل مجموعة من الشباب العراقيين بالعباسية

البابا تواضروس الثاني يلتقي لجنة احتفالات دير مارجرجس بـ ميت دمسيس

ترشيحاتنا

بعد شائعة حرمان الابنة غير المتزوجة.. تعرف على حالات وقف المعاش بـ قانون المعاشات الجديد

موجز السوشيال ميديا..حامل ولا إيه.. إليسا برفقة أحد أصدقائها داخل طائرة.. وأمينة خليل تشعل إنستجرام

أخبار الرياضة.. أزمة لـ الخطيب.. حرب مرتضى وكهربا.. رحيل الشناوي .. حفل أحسن لاعب بأفريقيا

12 خدمة من صدى البلد.. أبرزها شروط الالتحاق بمدرسة الذهب في مصر وحالات وقف المعاشات والمحذوفين من التموين في المرحلة الخامسة.. تفاصيل

خطوة جديدة بـ صفقة القرن.. توطين 100 ألف فلسطيني بتلك الدول

رسميا .. استاد الإسكندرية يستضيف نهائى الكأس بين الزمالك وبيراميدز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زواج جديد أم دعابة.. سر ارتداء ابنة هيفاء وهبي فستان زفاف جديدا.. صور

بالطرحة وبوكيه ورد.. ياسمين الخطيب تنشر صورها بـ فستان الزفاف .. صور

الطرب المشوى.. تعرف على تاريخه و 4 أخطاء شائعة عليك تجنبها أثناء تحضيره بالمنزل..صور