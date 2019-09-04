البابا تواضروس يصل إلى الكاتدرائية لإلقاء عظته الأسبوعية

وصل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم إلى كنيسة السيدة العذراء والأنبا بيشوي، بالأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية لإلقاء عظته الأسبوعية.



يحضر العظة الأسبوعية لقداسة البابا تواضروس الثاني لفيف من الأباء الأساقفة أعضاء المجمع المقدس والكهنة والشمامسة ومجموعة من شعب الكنيسة.



كان البابا تواضروس الثاني التقى بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية اليوم نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة ورئيس اللجنة المشرفة على احتفالات دير الشهيد مارجرجس بميت دمسيس وأعضاء اللجنة صاحبي النيافة الأنبا داود أسقف المنصورة والأنبا صليب أسقف ميت غمر والآباء الكهنة ومدير الديوان البابوي والمحاسب القانوني.



استعرض أعضاء اللجنة نظام الخدمة في هذه الاحتفالات وكيفية تطويرها روحيًا وكنسيًا ومعماريًا من أجل راحة زوار هذه المنطقة المباركة.