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فن

روتانا تطرح جمالو لـ ديانا حداد.. غدًا الخميس

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 08:16 م
ديانا حداد
ديانا حداد
سعيد فراج
أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، من خلال حسابها الرسمي على تويتر، عن إستعدادها لطرح أغنية الفنانة ديانا حداد الجديدة "جمالو"، غدًا الخميس ، حصريًا عبر تطبيق ديزر DEEZER للموسيقى.

وعلى جانب آخر، حصدت أحدث أغاني ديانا حداد «أحبك وكذا»، 2 مليون ونصف المليون مشاهدة عبر "يوتيوب"، بعدما تم طرحها يوم الأربعاء 3 يوليو عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

أغنية "أحبك وكذا" لـ ديانا حداد، من كلمات فراس الحبيب، وألحان على صابر، وتوزيع ومكس محب الراوي.

يذكر أن آخر أعمال ديانا حداد، كانت أغنية "عشيري" وهي باللهجة الخليجية من كلمات وألحان سعيد الدوبى.

وأعادت ديانا حداد بصوتها الأغنية الوطنية التي سُجّلت منذ 4 عقود بعنوان "سيوف العز" من كلمات الأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن، وألحان المطرب محمد عبده، التي لحنها عام 1975، مؤكدة من خلالها حبها للمملكة العربية السعودية وشعبها وقيادتها الحكيمة.
روتانا تطرح جمالو لـ ديانا حداد.. غدًا الخميس

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