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حقيقة طلاق زينب فياض.. ابنة هيفاء وهبى تثير الجدل بفستان زفاف.. صور

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 08:50 م
هيفا وهبى وابنتها
هيفا وهبى وابنتها زينب
سعيد فراج
أثارت زينب فياض (ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي)، حالة كبيرة من الجدل بعدما نشرت عدة صور لها من جلسة تصوير جديدة خضعت لها وهي ترتدي فستان الزفاف الأبيض.

الصور أدخلت متابعي زينب فياض في حيرة، وجعلهم يتساءلون عن حقيقة طلاقها وزواجها من شخص آخر، لاسيما وأن لديها طفلتين من زوجها، لتنفي زينب تلك التكهنات، من خلال ردها على أحد التعليقات قائلة إن هذه ليست إلا جلسة تصوير عرائس، خضعت لها.

وعلى جانب آخر، تستعد هيفاء وهبي لبدء تصوير مشاهدها بفيلم "عقد الخواجة" الذي تعاقدت عليه مؤخرًا لتعود من خلاله إلى السينما بعد غياب طويل.

وبدأت هيفاء وهبي التحضيرات لهذا العمل الذي تدور أحداثه في إطار أكشن رومانسي ويشاركها بطولته أحمد الفيشاوي وعدد آخر من النجوم.

وتعود هيفاء وهبي إلى السينما بعد غياب سنوات حيث كان فيلم "حلاوة روح" آخر عمل شاركت في بطولته وبعدها تفرغت للدراما والغناء.
حقيقة طلاق زينب فياض.. ابنة هيفاء وهبى تثير الجدل بفستان زفاف.. صور
حقيقة طلاق زينب فياض.. ابنة هيفاء وهبى تثير الجدل بفستان زفاف.. صور
حقيقة طلاق زينب فياض.. ابنة هيفاء وهبى تثير الجدل بفستان زفاف.. صور

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