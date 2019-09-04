رغم انضمامه حديثا.. وائل علي يقترب من الرحيل عن بلدية المحلة

اقترب وائل علي مهاجم فريق بلدية المحلة، من الرحيل عن صفوف الفريق قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد من دوري الممتاز "ب،" رغم حداثة انضمامه للفريق هذا الموسم.



وكان نادي بلدية المحلة قد نجح في ضم وائل علي مهاجم الجونة الأسبق، وجمهورية شبين لتدعيم خط هجومه بالموسم الجديد.



وطلب وائل علي الرحيل عن صفوف بلدية المحلة بعد الخلاف الذي حدث مع مدرب الفريق كرم جابر والذي طلب الاستغناء عن اللاعب، وعدم الحاجة لجهوده خلال الفترة المقبلة من دوري الممتاز "ب".



وينتظر وائل علي إنهاء الأزمة مع مسؤولي بلدية المحلة، والحصول علي الاستغناء الخاص به والرحيل عن الفريق خلال تلك الفترة ،ليتمكن من التوقيع لأى ناد.

