اخبار النادي الأهلي اليوم 4-9-2019.. مدرب الحراس يفجر مفاجأة.. وفايلر يجلس مع اللاعبين

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الأربعاء 4 سبتمبر، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي، خاصة صفقة المدرب الجديد.. وجاءت كالتالي:





تحدث يانكون ميشيل مدرب حراس الأهلي الجديد عن كيفية التعاقد مع السويسري فايلر وكواليس الساعات الأخيرة التي سبقت قدومه إلى القاهرة.





أدي محمود وحيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة في الجيم على هامش المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء، على ملعب التتش، استعدادا لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية في ذهاب دور الــ 32 بدوري أبطال أفريقيا.





عقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرةً مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي يقام، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة كانو سبورت في دوري أبطال إفريقيا.





عقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع جهازه المعاون، قبل انطلاق المران الذي يقام، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة كانو سبورت في دوري أبطال أفريقيا.





علق أحمد فوزي حارس الأهلي السابق ، على مستوي أحمد الشناوي حارس منتخب مصر وبيراميدز الحالي.



