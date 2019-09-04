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رياضة

حارس الأهلي السابق: شناوي بيراميدز أفضل من عصام الحضري.. فيديو

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 03:45 م
أحمد الشناوي
أحمد الشناوي
حسن العمدة
علق أحمد فوزي حارس الأهلي السابق ، على مستوي أحمد الشناوي حارس منتخب مصر وبيراميدز الحالي .

وقال فوزي، عبر قناة تايم سبورت ، مازحا ، " احمد مش عاجبني يا أم احمد " ، مضيفا احمد الشناوي افضل من عصام الحضري .

وتابع : رقم واحد فى مصر مهاريا فى حراسة المرمي كان إكرامي الأب ويأتي بعده أحمد الشناوي .

وواصل ، أن عصام الحضري ليس مهاريا مثل أحمد الشناوي ، علي الرغم من انه جيد للغاية .

وأكمل ، أن أحمد الشناوي مقصر فى حق نفسه ولديه إمكانيات لا توجد فى أى حارس مرمي بعد إكرامي ولو لديه قلب مثل عصام الحضري سيكون في مكانه أخرى .

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