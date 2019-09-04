حارس الأهلي السابق: شناوي بيراميدز أفضل من عصام الحضري.. فيديو

علق أحمد فوزي حارس الأهلي السابق ، على مستوي أحمد الشناوي حارس منتخب مصر وبيراميدز الحالي .



وقال فوزي، عبر قناة تايم سبورت ، مازحا ، " احمد مش عاجبني يا أم احمد " ، مضيفا احمد الشناوي افضل من عصام الحضري .



وتابع : رقم واحد فى مصر مهاريا فى حراسة المرمي كان إكرامي الأب ويأتي بعده أحمد الشناوي .



وواصل ، أن عصام الحضري ليس مهاريا مثل أحمد الشناوي ، علي الرغم من انه جيد للغاية .



وأكمل ، أن أحمد الشناوي مقصر فى حق نفسه ولديه إمكانيات لا توجد فى أى حارس مرمي بعد إكرامي ولو لديه قلب مثل عصام الحضري سيكون في مكانه أخرى .