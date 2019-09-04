السويد: إيران أفرجت عن 7 من طاقم الناقلة البريطانية

قالت وزيرة خارجية السويد مارجوت فالستروم اليوم الأربعاء إن إيران أطلقت سراح سبعة من إجمالي 23 من أفراد طاقم الناقلة ستينا إمبيرو التي كانت ترفع علم بريطانيا واحتجزتها طهران هذا الصيف.



كان الحرس الثوري الإيراني قد احتجز الناقلة التي تملكها شركة سويدية يوم 19 يوليو في مضيق هرمز بزعم ارتكابها مخالفات بحرية، وذلك بعد أسبوعين من احتجاز بريطانيا ناقلة إيرانية قبالة سواحل جبل طارق قبل أن تفرج عنها في أغسطس.



وقالت فالستروم في بيان إن السفارة السويدية في طهران أكدت إطلاق سراح سبعة من أفراد الطاقم الثلاثة والعشرين.



وأضافت "يسعدني أن أعلن إطلاق سراح عدد من أفراد الطاقم. أتطلع الآن للإفراج عن السفينة وباقي الطاقم. سيرضي ذلك قطعا أفراد الطاقم وأقاربهم".



ولم يذكر البيان أسماء المفرج عنهم أو مكان وجودهم حاليا.



وأوضحت فالستروم أن السويد كانت على اتصال يومي مع إيران على مستوى سياسي رفيع منذ احتجاز السفينة.



وقالت "كان ذلك أيضا موضوعا مهما على جدول الأعمال عندما التقيت مع وزير الخارجية (الإيراني محمد جواد) ظريف في ستوكهولم. رغم أن هذه السفينة كانت ترفع علم بريطانيا، فعلنا كل ما في وسعنا للمساعدة".



وكان إريك هانيل رئيس شركة ستينا بالك ومديرها التنفيذي قد ذكر في بيان اليوم الأربعاء أن سبعة من أفراد الطاقم سيتم إطلاق سراحهم وأن أفراد الطاقم الستة عشر الباقين سيظلون على متن الناقلة لضمان سلامة تشغيلها.



وفي وقت سابق من اليوم، قال التلفزيون الإيراني إن طهران ستفرج عن سبعة من الطاقم لدواع إنسانية.