ارجع حرام عليك.. والد الفنان محمد على يحكى التفاصيل الكاملة عن حياة نجله وسر تحول أفكاره ..فيديو

كشف والد الفنان محمد على عن كواليس جديدة فى حياة ابنه، والشركات والعقارات التي يمتلكها، كما اعتذر للدولة المصرية على أفعال نجله، مؤكدًا أن الأفعال التي بدرت من ابنه غير مقبولة.





وقال والد الفنان محمد على فى حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن التحول المفاجئ الذي تعرض له ابنه محمد على كان صدمة، موضحًا أن الفنان محمد على أنتج فيلمًا كلفه 27 مليون جنيه من دون أي قروض من البنوك، وهدفه كان تقديم رسالة ومشروع للشباب وحدثت مشادة بينهما بسبب هذه التكلفة الباهظة.





وأضاف والد الفنان محمد على أن نجله اجتمع بأصدقاء سيئين وهم من تسببوا في تحوله إلى شخص غير طبيعي، متابعًا "أشعر بالصدمة من التصرفات التي قام بها نجلي محمد على والتي تسيء للوطن وعائلته".





ولفت إلى أن نجله محمد على لا يحتاج إلى شيء ولديه قصر في مارينا سعره 35 مليون جنيه، وأهداه إلى أحد الفنانين المشهورين بـ 10 ملايين جنيه فقط.





وأضاف أن محمد على لديه عدد من القصور والفيلات في أماكن مختلفة منها مدينتي والرحاب، منوهًا بأن كل الأموال التي حققناها كانت من الأعمال التي أسندت إلينا من قبل القوات المسلحة، موضحا أن القصور والفيلات التي نمتلكها من الأعمال التي أسندت إلينا من القوات المسلحة.





وأكد والد الفنان محمد على أن ابنه تحول بشكل غريب، مشيرا إلى أنهم حققوا ملايين الجنيهات بالعمل مع القوات المسلحة، ولم يعمل هو وابنه طيلة حياتهما إلا مع الجيش.





وأضاف والد الفنان محمد على ، أن ابنه كان يمتلك قصرا في مارينا بــ 65 مليون جنيه باعه إلى الفنان محمد رمضان بـ 10 ملايين جنيه فقط، مشيرا إلى أن ابنه كان شخصا ناجحا والدليل عمله مع مؤسسة كبيرة، إلا أن تحوله كان مفاجئا وغير مفهوم.





وأوضح الكابتن علي عبد الخالق، أن تحوله كان صدمة له ولم يكن لها مقدمات، وذلك بعد زيارته إلى إسبانيا، قائلا: أتقدم بخالص الاعتذار الى ال رئيس عبد الفتاح السيسي .





وأكد والد الممثل محمد على المتواجد فى اسبانيا أنه يمتلك شركة تنفذ العديد من المشروعات التي يتم تنفيذها مع القوات المسلحة منذ 15 عاما، وأنهم يحصلون على أموالهم أولا بأول ويمتلكون أكثر من 6 فيلات، بينها فيلا في الساحل الشمالي بقيمة 35 مليون جنيه.





ونوه بأن القوات المسلحة تدفع أولا بأول لشركته مقابل تنفيذ هذه المشروعات ، وأن نجله تغير حاله منذ عام وأصبح شخصا غير طبيعي وحدث له نوع من أنواع التحول.





وأضاف والد الفنان محمد على أنه سيتبرأ منه إذا كان هذا نجله، مشيرا إلى أنه اتصل به اليوم وطالب نجله بالرجوع عن تصريحاته وعقله، وأضاف أن كل أموالهم استلموها من القوات المسلحة، مشيرا إلى أنهم بدأوا من الصفر وكسبوا الملايين من عملهم مع القوات المسلحة.





وتابع والد الفنان محمد على أن هناك مشاريع مازالت مستمرة بين شركة المقاولات التي يمتلكها، و القوات المسلحة، مشيرا إلى أن عمله هو وابنه مع الجيش حصد منه مئات الملايين.





وقال والد الفنان محمد على أن القوات المسلحة لم تتأخر يوما واحدا في سداد مستحقاتهم المالية مع الشركات المتعاقدة معهم، مشيرا إلى أن الجيش لا يقبل إلا عمل منضبط بدون أخطاء، لافتا، إلي أنه على مدار 15 عاما من العمل القوات المسلحة، لم يتأخر في مستحقاتهم المالية يوما واحدا، مشيرا إلى أنهم كأسرة حققوا طفرة من مجرد شقة إلا قصور وفيلات، بالعمل مع الجيش.









كما قال والد الممثل محمد علي ، إن هناك مشاريع مازالت مستمرة بين شركة المقاولات التي يمتلكها، مع القوات المسلحة، مشيرا إلى أن عمله هو وابنه مع الجيش حصد به مئات الملايين.





وأشار والد الفنان محمد على ، إلي أن القوات المسلحة لم تتأخر يوما واحدا في سداد مستحقاتهم المالية مع الشركات المتعاقدة معهم، مشيرا إلى أن الجيش لا يقبل إلا عمل منضبط بدون أخطاء.





وأوضح والد الفنان محمد على ، أنه على مدار 15 عاما من العمل القوات المسلحة، لم يتأخر في مستحقاتهم المالية يوما واحدا، مشيرا إلى أنهم كأسرة حققوا طفرة من مجرد شقة إلا قصور وفيلات، بالعمل مع الجيش.





في صدد ذلك انهار والد الفنان محمد علي على الهواء، قائلًا: اتدمرنا، وسمعتنا بقت زفت، محمد ابني مسح تاريخنا، مستدركًا: " ليه اللي احنا فيه ده؟".





وأضاف والد الفنان محمد على : محمد ابني كان بيصيف في دبي، ومش محتاج اي حاجة، ليه تاريخنا يبقى كده، انا كان الوزير بيستقبلني من الطيارة، تاريخ العلية كله اتدمر".





وتابع والد الفنان محمد على أن ابنه أساء لكل العائلة ودمرها، مشيرًا إلى أنه في لحظة واحدة ابنه نسف تاريخ العائلة، واخواته مدمرين تمامًا".





وقال والد محمد على إن ما حققته الأسرة بالعمل مع القوات المسلحة، لم يكن يصدقه أحد، مؤكدا: "لو كنا بنشتغل قطاع خاص وحققنا الثورة المادية دي كان هيتقال علينا شغالين في البودرة".





وأضاف والد الفنان محمد علي ان ابنه يمتلك سيارات فارهة بقيمة 40 مليون جنيه، مشيرا إلى أن الجيش حماية لرجال أعمال كثيرين من الشبهات،





وأوضح والد محمد علي ، قائلا: "لو اعرف اللي غير ابني هقتله، لكن الحقيقة انا ماعرفش، ويارتني سافرت لابني مرة في اسبانيا"، مشيرا إلى أن ابنه تحول وتغير تماما منذ السفر إلى اسبانيا.





وتابع والد الممثل محمد على ، إن ابنه تحول بشكل غريب، مشيرا إلى أنهم حققوا ملايين الجنيهات بالعمل مع القوات المسلحة، ولم يعمل هو وابنه طيلة حياتهما إلا مع الجيش.





وأشار إلي أن ابنه كان يمتلك قصرا في مارينا بــ 65 مليون جنيه باعه إلى الفنان محمد رمضان بـ 10 ملايين جنيه فقط، مشيرا إلى أن ابنه كان شخصا ناجحا والدليل عمله مع مؤسسة كبيرة، إلا أن تحوله كان مفاجئا وغير مفهوم.





وأوضح أن تحوله كان صدمة له ولم يكن لها مقدمات، وذلك بعد زيارته إلى إسبانيا، قائلا: "أتقدم بخالص الاعتذار الى الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وأكد أن ابنه الفنان محمد على يمتلك شركة مقاولات تنفذ العديد من المشروعات التي يتم تنفيذها مع القوات المسلحة منذ 15 عاما، وأنهم يحصلون على أموالهم أولا بأول ويمتلكون أكثر من 6 فيلات، بينها فيلا في الساحل الشمالي بقيمة 35 مليون جنيه.





وأضاف والد الفنا ن محمد على أن القوات المسلحة تدفع أولا بأول لشركته مقابل تنفيذ هذه المشروعات، وأن نجله تغير حاله منذ عام وأصبح شخصًا غير طبيعي وحدث له نوع من أنواع التحول.





وأكد أنه سيتبرأ منه إذا كان هذا نجله، مشيرا إلى أنه اتصل به اليوم وطالب نجله بالرجوع عن تصريحاته وعقله، مضيفًا أن كل أموالهم استلموها من القوات المسلحة، مشيرا إلى أنهم بدأوا من الصفر وكسبوا الملايين من عملهم مع القوات المسلحة.





وتابع والد الممثل محمد على ، أن هناك مشاريع مازالت مستمرة بين شركة المقاولات التي يمتلكها، والقوات المسلحة، مشيرا إلى أن عمله هو وابنه مع الجيش حصد منه مئات الملايين.





وأضاف والد الفنان محمد على أن القوات المسلحة لم تتأخر يومًا واحدًا في سداد مستحقاتهم المالية مع الشركات المتعاقدة معهم، مشيرا إلى أن الجيش لا يقبل إلا عملًا منضبطًا من دون أخطاء.





وأوضح والد الفنان محمد علي ، أنه على مدار 15 عاما من العمل القوات المسلحة، لم يتأخر في مستحقاتهم المالية يوما واحدا، مشيرا إلى أنهم كأسرة حققوا طفرة من مجرد شقة إلا قصورًا وفيلات، بالعمل مع الجيش.





وأكد الكابتن علي عبد الخالق، والد الفنان محمد علي، أنه لا يعلم السبب وراء العلاقة بين ابنه وجماعة الإخوان الإرهابية، مشيرا إلى أن ابنه باع كل أملاكه في مصر، وسافر خارج البلاد.





ووجه علي عبد الخالق رسالة لابنه قال فيها: "ارجع يا محمد، مش انت ده، ارجع وارحمني، وارحم اخواتك وامك حرام عليك، ارجع واعتذر"، مستدركا "لو بايدي اجيبه، وانا بعتذر للدنيا كلها عن كل كلمة قالها".



