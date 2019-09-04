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طرق للوقاية من خشونة الرقبة والفقرات.. اتباع أسلوب حياة صحي

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 11:58 م
خشونة الرقبة والفقرات
خشونة الرقبة والفقرات
آية التيجي
قال الدكتور هشام شاكر استشاري جراحة العمود الفقري بالقوات المسلحة، إن هناك طرقاً متعددة للوقاية من خشونة الرقبة والفقرات، التي تجنب حدوثها، ويمكن ان تحميك من الاصابة بخشونة الرقبة أو الفقرات لوقت طويل أو تقلل بنسبة كبيرة من حدوثها.

وأضاف أنه عندما تحدث خشونة الرقبة والفقرات يمكن أن تؤثر على المحتوى العصبي الموجودة بداخل فقرات العمود الفقري، وهو ما يتسبب في الشعور بالألم أو التسبب بالصداع أو الشعور بالتنميل الشديد، في الرقبة أو ببعض المناطق الموجودة في العمود الفقري. 

وأكد شاكر أن اتباع أسلوب حياة صحي للحياة بوجه عام يمكن أن تحمينا من الإصابة بخشونة الرقبة والفقرات، وحيث يجب أن نعلم الطريقة الصحيحة للجلوس، والطريقة الصحيحة للنوم، لو خلال حمل الأشياء الثقيلة، أو ارتداء الحذاء.

وتابع أن هناك العديد من العوامل التي تزيد من الإصابة بخشونة الرقبة والفقرات، حيث إن الشخص الذي يقود السيارة لأكثر من أربع ساعات في اليوم قد يكون اكثر عرضة للإصابة بخشونة الرقبة والفقرات، وايضا الاشخاص الذي يقومون بحمل أشياء ثقيلة بطرق خاطئة.

ونصح شاكر أنه يمكن تجنب خشونة الرقبة والفقرات بالنسبة للأشخاص الأكثر عرضة لها عن طريقة رفع مستوى اللياقة البدنية لهم، وممارسة التمارين الرياضية باستمرار، وذلك للمحافظة على مرونة الجسم، والمفاصل.
ا.د / هشام شاكر استشاري جراحة العمود الفقري بالقوات المسلحة ا.د / هشام شاكر استشاري جراحة العمود الفقري بالقوات المسلحة

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