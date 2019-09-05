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فن

بعد أزمة محمد الشرنوبى.. تامر عاشور يتعاقد مع سارة الطباخ

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 02:04 ص
تامر عاشور و سارة
تامر عاشور و سارة الطباخ
شروق ابراهيم
أعلن الفنان تامر عاشور تعاقده مع المنتجة سارة الطباخ لإنتاج أعمال فنية خلال الفترة المقبلة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ونشر تامر عاشور صورة تجمعه بـ سارة الطباخ وعلق "الحمد الله تم التعاقد مع شركة إيرث برودكشن للمنتجة سارة الطباخ لتولي انتاج البومتي القادمة وادارة شئون اعمالي".

ويأتي ذلك التعاقد بعد اشتعال الأزمة بين سارة الطباخ وخطيبها السابق الفنان محمد الشرنوبي الذي اتهمها بمحاولة تقييد نشاطاته الفنية بموجب عقد الاحتكار بينهما. 

يشار إلى أن آخر ألبومات تامر عاشور "هو أيام"، الذي طرح في الموسم الشتوي الماضي وحقق نجاحًا كبيرًا.

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