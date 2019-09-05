مرتضى منصور يكشف تفاصيل حديثه مع مالك بيراميدز وملعب نهائي الكأس

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن حقيقة نقل مباراة نهائي الكأس أمام بيراميدز لـ استاد برج العرب بحضور 10 آلاف مشجع.





وأكد مرتضى منصور في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم" أن المباراة لن تقام على استاد برج العرب، مشددا على أن أحد استادي الإسماعيلية أو الإسكندرية ستقام عليه المباراة النهائية.





وأضاف مرتضى منصور أنه تحدث مع سالم الشامسي مالك نادي بيراميدز والذي أخبره بأنه موافق على إقامة المباراة على أي من الاستادات، إضافة إلى أنه أخبره بحبه وانتمائه لنادي الزمالك.





وتابع مرتضى منصور أن مالك نادي بيراميدز ما هو إلا امتداد لـ تركى آل شيخ مالك النادي السابق، متمنيا له التوفيق بتجربته الاستثمارية الجديدة.