عطل مفاجئ يصيب خدمات YAHOO

تعرضت خدمة البريد الإلكترونى "YAHOO " و"Yahoo Mail"، لعطل مفاجئ صباح اليوم، حيث يبدو أن المستخدمين غير قادرين على الوصول إلى الخدمة الشعبية والبريد الإلكتروني الخاص بها.



ووفقا لما ذكرته صحيفة "إكسبريس" البريطانية، فإن الشركة المالكة لخدمة البريد "Yahoo"، أكدت انقطاع الخدمة من خلال تغريدة على حسابها الرسمى بموقع تويتر وأنها تعمل على إصلاح المشكلة.



وقالت الشركة: "قد لا تتمكن من الوصول إلى بعض خدماتنا اليوم، بما في ذلك البريد الإلكتروني، أولويتنا القصوى الآن هي العمل على حل هذه المشكلة، نحن نقدر سعة صدرك".



وتأثر مستخدمو "Yahoo"، من انقطاع الخدمة هذا الصباح، بحيث بدأت المشكلة في حوالي الساعة 7:30 صباحًا مع ظهور آلاف المستخدمين غير قادرين على الوصول إلى موقع الويب أو الدخول إلى صندوق الوارد على "Yahoo Mail" الخاص بهم.



وعند محاولة التحقق من الصفحة الرئيسية للخدمة، يواجه المستخدمون حاليًا هذه الرسالة: "لا يمكن الوصول إلى هذا الموقع، تعذر العثور على عنوان IP لخادم www.yahoo.com".



يذكر أن شركة ياهوو "YAHOO"، هى شركة أمريكية تأسست في عام 1995، وتقدم العديد من خدمات ومنتجات على الإنترنت ومن أبرزها خدمة البريد الإلكترونى "Yahoo Mail"، ومحرك للبحث عبر الإنترنت، وخدمات أخرى أخبارية.