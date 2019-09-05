بسبب ظروف التشغيل.. تأخر إقلاع 5 رحلات دولية من مطار القاهرة

شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، تأخر إقلاع 5 رحلات طيران دولية أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة الدورية.



وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن رحلتي شركة النيل للطيران رقم 117 المتجهة إلى تبوك، والرحلة رقم 115 المتجهة إلى القصيم تأخرتا ساعة ونصف لظروف التشغيل والصيانة، كما تأخرت رحلة شركة فلاي ناس 871 المتجهة إلى أبها ساعة ونصف لظروف التشغيل.



وأضافت المصادر، أن رحلة شركة نسما للطيران 170 المتجهة إلى جدة تأخرت ساعتين عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب ظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة الشركة المصرية العالمية للطيران 510 المتجهة إلى الكويت ساعتين لأعمال الصيانة.



وأشارت المصادر إلى أن جميع الرحلات الدولية والداخلية في مطار القاهرة شهدت انتظام تام في حركة إقلاع وهبوط الطائرات بدون تأخير أو إلغاء وفقا لجدول التشغيل المقرر لها.