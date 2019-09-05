ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بشرى سارة للمواطنين بشأن ماكينات الصراف الآلى

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 11:32 ص
ماكينات الصراف الآلي
ماكينات الصراف الآلي
فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
خاطبت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، وزير التنمية المحلية، بشأن إطلاق مبادرة تطبيق ماكينات الصراف الآلي وتعميمها على جميع المحافظات.

ولفتت النائبة، إلى إستراتيجية الدولة للتحول الرقمي عبر استخدام تطبيقات التكنولوجيا في جميع التعاملات والخدمات الحكومية والتحول إلى المعاملات غير النقدية، بجانب توجيهات الرئيس السيسي بالإسراع بالخطوات التنفيذية من قبل الحكومة لتطبيق التحول الرقمي والشمول المالي.

وطرحت النائبة، على الوزير، مبادرة تدعو الى توفير ماكينات الصراف الآلي سواء للبنوك الحكومية أو ممن يشاء من البنوك الخاصة فى أماكن عامة تكون مخصصة لذلك.

وأوضحت: تتلخص هذه المبادرة فى أن يصدر وزير التنمية المحلية، تعليماته الى المحافظين بجميع المحافظات بتخصيص أماكن للمنفعة العامة، يتم تجميع ماكينات الصراف الآلي للبنوك التى تشارك في هذه المبادرة، بحيث يكون هناك انتشار لماكينات الصراف الآلي بالمحافظات والقرى والأحياء السكنية، بغرض التيسير على المواطن المصرى، وتوفير سهولة استخدام ماكينات الصراف الآلي، مما يساهم فى تحقيق الإستراتيجيات الوطنية، لتحقيق هذا الهدف من خلال إتمام جميع الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع عبر القنوات المالية والمصرفية الرسمية بما فى ذلك الحسابات البنكية، والدفع والتحويل، والتأمين، والتمويل والائتمان.

وأكدت أن ما يعيق تحقيق استخدام تطبيقات التكنولوجيا في جميع التعاملات والخدمات الحكومية والتحول إلى المعاملات غير النقدية هو عدم توافرها تحت يد المواطن المصرى، وصعوبة الوصول الى ماكينات الصراف الآلي، ولا سبيل سوى نشرها بالأحياء والقرى والتجمعات السكنية من خلال خطة ترويجية تهدف إلى خلق نقاط تجمع حول ماكينات الصراف الآلي بهذه المناطق.

وعن العائد من هذه المبادرة، قالت إنها ستساهم فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتعزيز فرص النمو، والاستقرار المالى، بالإضافة إلى رفع مستوى معيشة الفئات الأقل دخلًا.

ولفتت إلى أن هذه المبادرة تتواكب مع دعم القيادة السياسية للجهود المستمرة من جميع الجهات للتحول للاقتصاد الرقمي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لو عايز تعمل رقم سرى جديد لبطاقتك الائتمانية على ماكينة البنك الأهلى.. تعرف على الخطوات| خدمات

وكيل اتصالات النواب: تطبيق التصويت الإلكتروني للعمومية الشركات خطوة للتحول الرقمي

موقع أمريكي: مصر تحرز تقدما كبيرا في التحول الرقمي

ترشيحاتنا

حبس 3 سنوات وغرامة مليون جنيه .. عقوبات صارمة على المخالفين بقانون المعاشات الجديد

شاهد..اسعار الذهب اليوم 5 - 9 - 2019 في مصر

أزمات فى حياه بوسى.. ضربت راقصة وأجبرت على العمل بعد الولادة مباشرة

بشرى سارة للمواطنين بشأن ماكينات الصراف الآلى

القوات المسلحة الليبية تسقط الطائرة العاشرة لـ تركيا.. فيديو

القبض على امرأة في المطار بتهمة تهريب رضيعة داخل حقيبة السفر

شاهد.. صورة محمد صلاح مع زوجة مسؤول فى برشلونة تثير الجدل حول رحيله من ليفربول

انهيار الدولار.. العملة الأمريكية تتراجع بشكل غير متوقع عالميا

العلميين: زيادة المعاشات إلى 450 جنيها.. ونبحث رفعها إلى 1000 جنيه

مرتضى منصور يزف بشرى سارة لـ جماهير الزمالك قبل مباراة نهائي الكأس أمام بيراميدز

بناخد فلوس شغلنا على داير مليم.. والد الفنان محمد على يكشف تحول شخصية ابنه وسر أصدقاء السوء.. فيديو

اخبار الرياضة.. ميتشو يكشف سبب رفضه تدريب الأهلي.. رونالدو يكتب وصيته..عبد الحفيظ يرد على رئيس الزمالك

أول طلبات فايلر.. المدير الفنى الجديد للأهلي يطلب هذا اللاعب

شاهد.. أهم 10 تصريحات لوالد الفنان محمد علي

فشنك.. مرتضى منصور يفجر مفاجأة حول إمكانية استبعاد الزمالك من دوري الأبطال

التعليم تحسم جدل إلغاء اجازة السبت في المدارس خلال العام الدراسي الجديد

قبل مواجهة بيراميدز بنهائي الكأس.. تصريحات نارية لـ مرتضى منصور بشأن المباراة

3 قرارات جمهورية جديدة.. تعرف عليها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزهن أحلام وأصالة وأنغام.. 50 إطلالة تكشف منافسة المطربات في حفلات الصيف.. من أجمل؟

ايد شيران يشجع فريقه المفضل في الدوري الإنجليزي ..صور

بدون مكياج وفستان فوق الركبة.. روجينا تستعرض جمالها على انستجرام