بشرى سارة للمواطنين بشأن ماكينات الصراف الآلى

خاطبت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، وزير التنمية المحلية، بشأن إطلاق مبادرة تطبيق ماكينات الصراف الآلي وتعميمها على جميع المحافظات.



ولفتت النائبة، إلى إستراتيجية الدولة للتحول الرقمي عبر استخدام تطبيقات التكنولوجيا في جميع التعاملات والخدمات الحكومية والتحول إلى المعاملات غير النقدية، بجانب توجيهات الرئيس السيسي بالإسراع بالخطوات التنفيذية من قبل الحكومة لتطبيق التحول الرقمي والشمول المالي.



وطرحت النائبة، على الوزير، مبادرة تدعو الى توفير ماكينات الصراف الآلي سواء للبنوك الحكومية أو ممن يشاء من البنوك الخاصة فى أماكن عامة تكون مخصصة لذلك.



وأوضحت: تتلخص هذه المبادرة فى أن يصدر وزير التنمية المحلية، تعليماته الى المحافظين بجميع المحافظات بتخصيص أماكن للمنفعة العامة، يتم تجميع ماكينات الصراف الآلي للبنوك التى تشارك في هذه المبادرة، بحيث يكون هناك انتشار لماكينات الصراف الآلي بالمحافظات والقرى والأحياء السكنية، بغرض التيسير على المواطن المصرى، وتوفير سهولة استخدام ماكينات الصراف الآلي، مما يساهم فى تحقيق الإستراتيجيات الوطنية، لتحقيق هذا الهدف من خلال إتمام جميع الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع عبر القنوات المالية والمصرفية الرسمية بما فى ذلك الحسابات البنكية، والدفع والتحويل، والتأمين، والتمويل والائتمان.



وأكدت أن ما يعيق تحقيق استخدام تطبيقات التكنولوجيا في جميع التعاملات والخدمات الحكومية والتحول إلى المعاملات غير النقدية هو عدم توافرها تحت يد المواطن المصرى، وصعوبة الوصول الى ماكينات الصراف الآلي، ولا سبيل سوى نشرها بالأحياء والقرى والتجمعات السكنية من خلال خطة ترويجية تهدف إلى خلق نقاط تجمع حول ماكينات الصراف الآلي بهذه المناطق.



وعن العائد من هذه المبادرة، قالت إنها ستساهم فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتعزيز فرص النمو، والاستقرار المالى، بالإضافة إلى رفع مستوى معيشة الفئات الأقل دخلًا.



ولفتت إلى أن هذه المبادرة تتواكب مع دعم القيادة السياسية للجهود المستمرة من جميع الجهات للتحول للاقتصاد الرقمي.