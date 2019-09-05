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حوادث

ضبط 4 عاطلين بحوزتهم 74 طربة حشيش في الإسكندرية

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 01:17 م
حبس - ارشيفيه
حبس - ارشيفيه
أحمد عبد العزيز
ألقت أجهزة الأمن بالإسكندرية القبض على 4 عناصر إجرامية، لاتجارهم في المواد المخدرة، وبحوزتهم 74 طربة لمخدر الحشيش، وذلك قبل ترويجها على عملائهم.

ووكانت معلومات وردت إلى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد بمزاولة 4 عاطلين بدائرتي قسمي شرطة أول العامرية وثان المنتزه، لنشاط إجرامي بالاتجار في المواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات، ألقي القبض على المتهمين وبحوزتهم 74 طربة لمخدر الحشيش تزن 18.5 كيلو جرام، ومبالغ مالية، و5 هواتف محمولة.

وضبط بحوزة أحد المضبوطين بمنطقة العامرية- إلى جانب المواد المخدرة- بندقية آلية وطبنجة و14 طلقة و3 خزائن.

وحررت المحاضر اللازمة بدائرتي قسمي شرطة أول العامرية وثان المنتزه، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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