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حوادث

الداخلية: مصرع 6 إرهابيين خلال مداهمة وكر اختبائهم بصحراء الواحات البحرية

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 01:16 م
الداخلية
الداخلية
مصطفى الرماح
استمرارًا لجهود وزارة الداخلية فى مواجهة التنظيمات الإرهابية التى تستهدف تقويض الأمن والإستقرار وملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة والساعية لتنفيذ عمليات عدائية بالبلاد، فقد توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطنى حول تواجد مجموعة من العناصر الإرهابية الهاربة بإحدى المناطق داخل العمق الصحراوى بنطاق الواحات البحرية واتخاذهم من خيمة مُحاطة بالتباب المرتفعة مأوى لهم بعيدًا عن الرصد الأمنى ومنطلقًا لتنفيذ عملياتهم العدائية .

تم مداهمة المنطقة المشار إليها فجر اليوم وقامت العناصر الإرهابية بتبادل إطلاق النيران مع القوات مما دفعها للتعامل مع مصدرها، وأسفر ذلك عن مصرع عدد (6) من العناصر عثر بحوزتهم على (بنادق آلية، 2 بندقية خرطوش، كمية من الطلقات).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.

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