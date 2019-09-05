القومى للطفولة يناقش خطوات إطلاق المرحلة الثالثة من حملة أولادنا

اجتمعت اليوم الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة بالسيد جانسون كريكس رئيس قسم الاعلام بيونيسف وذلك لمناقشة خطوات اطلاق المرحلة الثالثة من حملة أولادنا والتي سيتم اطلاقها تحت شعار "أنا ضد العنف".



وأشارت الدكتورة عزة العشماوي أن حملة أولادنا تم اطلاقها تحت رعاية المجلس القومي للطفولة والأمومة وبدعم فني من يونيسف وبتمويل من الاتحاد الأوروبي عام 2016، وكانت المرحلة الأولى من الحملة تحت شعار "أولادنا بالهداوة نكبرهم وبالقساوة نكسرهم" والتي هدفت الى توجيه الأباء والأمهات نحو وسائل التربية الايجابية، بدلًا من العنف، وكانت المرحلة الثانية تحت شعار "أنا ضد التنمر" والتي تم اطلاقها في ابريل 2018، بهدف تسليط الضوء على العنف بين الأقران وتشجيع ثقافة الابلاغ عن العنف من الأطفال أنفسهم والتي لاقت رواجًا واسعًا حيث استقبل خط نجدة الطفل 65 ألف مكالمة واستشارة خاصة بالتنمر في فترة اطلاق الحملة.



وأشارت الدكتورة عزة العشماوي أن هذه الحملة تأتي في اطار حرص المجلس القومي للطفولة والأمومة على محور التوعية بمخاطر العنف ضد الأطفال سواء كان من الأباء ومقدمي الرعاية أو العنف بين الأطفال أنفسهم وذلك بما يتماشى مع الاطار الاستراتيجي والخطة الوطنية للطفولة والأمومة 2018 - 2030 وأهداف التنمية المستدامة.



خلال الاجتماع تمت مناقشة الخطة الاعلامية للفترة القادمة والتي سينفذها المجلس بالتنسيق مع يونيسف مصر، والتي على رأسها الاحتفال بمرور 30 سنة على اتفاقية حقوق الطفل والتي صدقت عليها مصر عام 1990، ويأتي ذلك في اطار التزام مصر بإنفاذ حقوق الطفل الواردة بالدستور والقانون المصري والمواثيق الدولية.