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سيارات

جمرك ميتسوبيشي باجيرو 2019 شامل القيمة المضافة

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 04:14 م
اخبار السيارات
اخبار السيارات
صدى البلد

تشهد اخبار السيارات واسعارها وضرائبها تغييرا سريعا ومستمرا، لذا يتابعها المهتمون باستمرار وبصفة لحظية عند الكثيرين.

وحرصا من موقع صدى البلد على تقديم اخبار وخدمات السيارات نقدم خدمة لحظية للقراء تشمل اسعار واخبار وجمارك السيارات وغيرها من الأخبار التي تهم متابعي اخبار السيارات خاصة في مصر.

وفي السطور التالية ننشر الجمارك المستحقة على سيارة ميتسوبيشي باجيرو 2019 شامل "القيمة المضافة".

وبخصوص هذا الصدد قال أسامة سامي الخبير الجمركي أن الرسوم المستحقة علي سيارة متسوبيشي طراز باجيرو السعة اللترية بها 3000 سي سي تقدر بنحو 700 ألف جنيه شاملة ضريبة القيمة المضافة ورسم التنمية.

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