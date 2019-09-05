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فرنسا: على إيران الكف عن أي تصرف يهدم الاتفاق النووي

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 05:41 م
مانويل ماكرون
مانويل ماكرون
رويترز
دعت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الخميس إيران إلى الكف عن أي تصرف لا يتفق مع التزاماتها في الاتفاق النووي الموقع في 2015 بعد أن قالت طهران إنها ستطور أجهزة طرد مركزي لتسريع وتيرة عمليات تخصيب اليورانيوم.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول للصحفيين في إفادة يومية عبر الإنترنت "يتعين على إيران الإحجام عن أي خطوات ملموسة لا تتسق مع التزاماتها ومن شأنها أن تعرقل جهود خفض التصعيد".

وأضافت أن باريس ستدرس الإعلان الإيراني مع شركائها ومع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.

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