ريهام ايمن بصحبة زوجها شريف رمزى.. والجماهير: جميلة وكيوت.. شاهد

نشرت الفنانة ريهام ايمن صورا تجمعها مع زوجها شريف رمزى من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "انستجرام".



وعلقت ريهام ايمن على الصورة قائلة: "Goodbye summer house ... sea you later".



وتفاعل مع الصور عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالتالي :



ربنا يخليكم لبعض - ما شاء الله - جميلة وكيوت



يذكر ﺃﻥ ﺭﻳﻬﺎﻡ اعتزلت ﺍﻟﻔﻦ ﻋﺎﻡ 2015 ﺑﻌﺪ ﺯﻭﺍﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ شريف ﺭﻣﺰﻯ.