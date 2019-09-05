ريهام ايمن بصحبة زوجها شريف رمزى.. والجماهير: جميلة وكيوت.. شاهد

نشرت الفنانة ريهام ايمن صورا تجمعها مع زوجها شريف رمزى من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "انستجرام".
وعلقت ريهام ايمن على الصورة قائلة: "Goodbye summer house ... sea you later".
وتفاعل مع الصور عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالتالي :
ربنا يخليكم لبعض - ما شاء الله - جميلة وكيوت
يذكر ﺃﻥ ﺭﻳﻬﺎﻡ اعتزلت ﺍﻟﻔﻦ ﻋﺎﻡ 2015 ﺑﻌﺪ ﺯﻭﺍﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ شريف ﺭﻣﺰﻯ.
وعلقت ريهام ايمن على الصورة قائلة: "Goodbye summer house ... sea you later".
وتفاعل مع الصور عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالتالي :
ربنا يخليكم لبعض - ما شاء الله - جميلة وكيوت
يذكر ﺃﻥ ﺭﻳﻬﺎﻡ اعتزلت ﺍﻟﻔﻦ ﻋﺎﻡ 2015 ﺑﻌﺪ ﺯﻭﺍﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ شريف ﺭﻣﺰﻯ.