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فن

ريهام ايمن بصحبة زوجها شريف رمزى.. والجماهير: جميلة وكيوت.. شاهد

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 06:03 م
ريهام ايمن
ريهام ايمن
القسم الميدانى
نشرت الفنانة ريهام ايمن صورا تجمعها مع زوجها شريف رمزى من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "انستجرام". 

وعلقت ريهام ايمن على الصورة قائلة: "Goodbye summer house ... sea you later".

وتفاعل مع الصور عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالتالي : 

ربنا يخليكم لبعض - ما شاء الله - جميلة وكيوت

يذكر ﺃﻥ ﺭﻳﻬﺎﻡ اعتزلت ﺍﻟﻔﻦ ﻋﺎﻡ 2015 ﺑﻌﺪ ﺯﻭﺍﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ شريف ﺭﻣﺰﻯ.

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